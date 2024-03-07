جوخدار  يبحث مع السفير الباكستاني تطوير التعاون المشترك بمجال التقنيات والتكنولوجيا الصناعية في القطاع النسيجي

دمشق – ماجد مخيبر:

بحث وزير الصناعة الدكتور عبد القادر جوخدار مع السفير المفوض فوق العادة لجمهورية باكستان الإسلامية لدى سورية شاهد أختر السبل الكفيلة بتعزيز آليات التعاون بين البلدين الصديقين في المجالات الصناعية والفرص الاستثمارية المتعلقة بالقطاع الصناعي، إضافة إلى بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقش الجانبان إمكانية تطوير التعاون المشترك عبر اتفاقيات في مجال التقنيات والتكنولوجيا الصناعية في القطاع النسيجي، وتبادل الخبرات وتدريب الكوادر الفنية والكفاءات المتخصصة في مجال الرقمنة والمعلوماتية الصناعية، والتنمية الصناعية عبر إيفادهم إلى جمهورية باكستان لتدريبهم وتطوير خبراتهم وتنمية كفاءاتهم.

الوزير جوخدار أكد خلال اللقاء أهمية تطوير علاقات التعاون مع جمهورية باكستان الإسلامية والسعي للارتقاء بها وخاصةً في القطاع الصناعي بمختلف جوانبه بما يحقق المصلحة المشتركة لكلا البلدين من خلال استراتيجية تتضمن خطة عمل يتم وضعها عبر فرق فنية من الجانبين لدراسة إمكانيات التعاون في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه نوه السفير أختر بالعلاقات التي تربط جمهورية باكستان الإسلامية مع سورية مؤكداً رغبة بلاده بتعميق هذه العلاقات والحرص على ترسيخها والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق الأهداف المشتركة للبلدين الصديقين.

وتم الاتفاق خلال اللقاء على ضرورة تبادل زيارات الوفود المتخصصة من كلا الجانبين ومجالات التعاون المشتركة وفق سلم أولويات يحقق مصلحة البلدين الصديقين.