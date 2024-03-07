العثور على جثة الشاب المفقود قيس على عمق 800 متر بمساعدة فرق الإنقاذ ظهر اليوم

طرطوس ـ وداد محفوض:

عثرت الجهات المعنية على جثة الشاب المفقود قيس الزرزور، اليوم الخميس. وذلك في نهاية سرداب طويل ضمن مغارة عين الدلبة في محافظة طرطوس.

فقد عثر على الزرزور في أحد الدهاليز المخفية وعلى عمق نحو 800 متر داخل المغارة وتم التعرف عليه من قبل والده.

وكانت قد انطلقت عملية بحث جديدة قبل ساعات من الآن في مغارة عين الدلبة بمدينة طرطوس بمساعدة مجموعة من الكلاب المدربة “الشمامة”.

مدير الجاهزية في محافظة طرطوس ياسر ديوب أكد لـ(تشرين) العثور على جثة الشاب قيس.

من جهته أحد أفراد فريق الإنقاذ أكد أن فرق الإنقاذ اكتشفت سرداباً معكوساً داخل المغارة لم يتم الانتباه إليه في السابق، وتم الدخول فيه لمسافة 500 متر، حيث لوحظ انبعاث رائحة كريهة من المكان، لكنهم لم يستطعوا التقدم أكثر بسبب ضيق السرداب وقلة كمية الأوكسجين”.

وكان لفرق الإنقاذ أن مشطت المغارة سابقاً بشكل شبه كامل، ولم يبقَ سوى هذا السرداب الذي ينتظر أن تدخله الكلاب المدربة بمساعدة معدات تعين الفريق على التوغل أكثر في السرداب.

واختفى الشاب قيس الزرزور في المغارة منذ تسعة أيام، وكان برفقة ثمانية من أصدقائه في المدرسة الثانوية الزراعية، خرجوا جميعاً من المغارة بعد انتهاء جولتهم فيها، وعندما اكتشفوا اختفاءه، قاموا بإبلاغ أهله الذين اتصلوا بالشرطة وفرق الإنقاذ التي باشرت عمليات البحث منذ ذلك الحين.