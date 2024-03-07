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قواتنا المسلحة توقع أفراد مجموعة إرهابية بين قتيل وجريح وتسقط 3 طائرات مسيرة في ريفي إدلب والقنيطرة

أوقعت وحدات من قواتنا المسلحة أفراد مجموعة إرهابية بين قتيل وجريح، وأسقطت ثلاث طائرات مسيرة في ريفي إدلب والقنيطرة.
وقالت وزارة الدفاع في بيان اليوم: إن وحدة من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريف إدلب الجنوبي اشتبكت مع مجموعة إرهابية تابعة لما يسمى تنظيم جبهة النصرة الإرهابي حاولت التسلل والاعتداء على إحدى نقاطنا العسكرية وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، وألقت القبض على أحد عناصر المجموعة الإرهابية.
وأضافت الوزارة: إن وحدات من قواتنا المسلحة تمكنت أيضاً من إسقاط وتدمير ثلاث طائرات مسيرة للمجموعات الإرهابية في ريفي القنيطرة وإدلب.

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