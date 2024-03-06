وزير الأشغال يطلق مشروع «تطوير بيئة العمل الهندسي وبناء قدرات المهندسين»

دمشق- منال الشرع:

أكدّ وزير الأشغال العامة والإسكان على أهمية بناء قدرات المهندس السوري، وتنمية مهاراته لتمكينه في التحليل واتخاذ القرار وترسيخ مفاهيم أخلاقيات العمل الهندسي لديه، وصقل شخصيته الهندسية، خلال اجتماع عُقِد اليوم لإطلاق العمل في مشروع “تطوير بيئة العمل الهندسي، وبناء قدرات المهندسين في الجمهورية العربية السورية”.

وهو مشروع منبثق عن البرنامج الوطني لتطوير الأساليب والممارسات السليمة في القطاع الهندسي الذي ينفذ عبر نقابة المهندسين في الجمهورية العربية السورية.

ووجّه عبد اللطيف معاونيه لتقديم كافة أنواع المساعدة والدعم الفني للمشروع عبر الكوادر الفنية الخبيرة والحالات العملية من الشركات التابعة للوزارة، كما وجّه النقابة ومدير المشروع بضرورة إعداد مصفوفة تنفيذية للمشروع وبرنامج زمني تفصيلي ودقيق، وإيلاء الاهتمام لمعايير اختيار المدربين والمتدربين بما يسهم في نجاح المشروع، وأكد على أهمية متابعة أنشطة المشروع والتنسيق بما يسهم في الوصول لأوسع شريحة من المهندسين الشباب.

بدوره نقيب المهندسين الدكتور غياث القطيني قدّم لمحة عامة عن المشروع، وبيّن أهم أهدافه في مراجعة وتصنيف وتطوير ورقمنة الكودات وأدلة العمل والمعايير والمواصفات والكتيبات الإرشادية وإجراءات العمل التفصيلية والنماذج والأساليب والممارسات السليمة في القطاع الهندسي، وبناء قدرات المهندسين من خلال تطوير طيف واسع من المسارات التدريبية وأنشطة علمية وورش تطبيقية لكافة التخصصات الهندسية وتنمية مهارات المهندسين من الناحية الهندسية والتقنية والإدارية والقانونية والمالية.

من جهته، مدير المشروع في النقابة الدكتور المهندس ثائر الجوهري قدم عرضاً تضمن أحد الأنشطة التي يتم تنفيذها بالتعاون بين نقابة المهندسين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP لتعزيز قدرات وتنمية مهارات مئة وخمسين مهندساً من اختصاصات الهندسية (عمارة – إنشائي – ميكانيك – كهرباء – صحية) في مجال التطوير والنمذجة والإدارة لمشاريع البناء والتشييد ضمن بيئة BIM وبمدة تدريب إجمالية 124 ساعة لكل مشارك، كما بيّن أنه سيتم إقامة فعاليات تعريفية وندوات توعية بالتقنيات الحديثة المستخدمة في قطاع البناء والتشييد وبحضور قرابة ألف مشارك وبالتعاون مع الكليات الهندسية في جامعة دمشق، وفروع النقابة في دمشق وريفها لمدة 5 أيام متواصلة خلال الشهر الجاري، كما بيّن أنه سيتم في نهاية أعمال التدريب إقامة فعالية ختامية في دمشق لتقييم وعرض مشاريع الفرق واختيار فريق العمل الفائز على مستوى الفئات كافة.