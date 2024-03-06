27 ميدالية ملونة لأبطال درعا بالكيك بوكسينغ ببطولة الجمهورية

درعا – هيثم العلي:

تربعت من جديد كعادتها محافظة درعا على بطولة الجمهورية بلعبة الكيك بوكسينغ التي اختتمت في محافظة اللاذقية وحقق فريقها 27 ميدالية متنوعة بين الذهب والفضة والبرونز بالفئات العمرية المشاركة “الرجال/الشباب/ الناشئين” .. ليؤكد لاعبو درعا أن هذه اللعبة هي بسمة رياضة حوران في البطولات التي تشارك فيها وتؤكد علو كعبها عبر كوادرها التدريبية التي يشرف عليها المدرب الوطني زيدان مسالمة الذي وعد بأن تعود بميداليات تشرف المحافظة..

حيث حصل المنتخب على 12 ميدالية ذهبية، و8 ميداليات فضية، و 7 ميداليات برونزية.

فقد توج بالميدالية الذهبية كل من اللاعبين فراس مسالمة ومحمد نور الدهني و سيف الدين الراشد ومحمد مجد الأحمد وعبد الرحمن الحريري ومحمد حريدين وبسام القيق و يمان المسالمة وجوني جبور و دانيل جبور وعمر الشعار وتيم ابو عاذره، أما علي الفندي و براء طباشة وكنان حريدين ويزن القيق وعبد الله المسالمة وخالد المسالمة وأحمد قداح وأحمد المسالمة فقد حصلوا على الميداليات الفضية.

بدورهم اللاعبون محمد القيق ومحمد مسالمه وقيس سرحان وعمار المسالمة وعبد العزيز البحري ومحمد سرحان حققوا الميدالية البرونزية.

الجدير ذكره أنه يشرف على تدريب الفرق المدربين المساعدين يوسف المفعلاني هشام محاميد وعمار القيق

المفعلاني أكد أن أبطال درعا دائماً ما يشاركون في مثل هذه البطولات ويحققون مراكز متقدمة، لكن الأمل بأن ينضم مثل هؤلاء اللاعبين إلى صفوف منتخباتنا الوطنية، ليرفعوا اسم بلدنا عالياً في المحافل الرياضية العربية والآسيوية والعالمية.