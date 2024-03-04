علي الشيخ ديب مدرباً جديداً لفريق الحرية

دمشق – سامر اللمع:

بعد قبول إدارة نادي الحرية استقالة مدرب فريق رجالها الكابتن محمد نصر الله، بحثت عن مدرب رابع جديد يكمل المشوار مع الفريق فيما بقي من جولات مرحلة الإياب، ووجدت ضالتها مع ابن النادي علي الشيخ ديب، ليتولى القيادة الفنية للفريق.

فقد تم التعاقد مع المدرب الجديد لمدة موسم ونصف الموسم، على أن يتم الإعلان عن الجهاز الفني للفريق في وقت لاحق.

وكان محمد نصر الله، قد أعلن اعتذاره عن عدم متابعة مهمته مدرباً للفريق بعد الخسارة (0-1) أمام الطليعة، يوم الجمعة الماضي على الملعب البلدي في حماة ضمن الجولة 15 من الدوري السوري الممتاز.

وقرر نصر الله، التقدم باستقالته، حيث رأى أن الفترة الحالية بحاجة للتغيير والصدمة الإيجابية للفريق لتصحيح المسار قبل فوات الأوان.

وواصل الحرية مسلسل نزيف النقاط حيث يتذيل جدول الترتيب برصيد 7 نقاط جمعها من 15 مباراة، حيث فاز في مواجهتين، وتعادل بواحدة، وخسر في 12، ويقترب كثيراً من الهبوط.

الشيخ ديب هو المدرب الرابع الذي يتولى تدريب الحرية، بعدما بدأ مع مقوم عباسن وبعده مع المصري أحمد حافظ، فمحمد نصر الله، وأخيرا الشيخ ديب.. فهل ينجح الأخير في قلب موازين المعادلة ويعيد الحرية إلى السكة الصحيحة ؟، علماً أن الفرصة ما زالت سانحة من أجل ذلك؟.