هطولات مطرية متفاوتة أعلاها 55 مم في الدريكيش

تشرين:

سجل عدد من المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية بكميات متفاوتة، أغزرها 55 مم في منطقة الدريكيش بطرطوس.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت كالتالي:

– محافطة ريف دمشق: الحرمون 6 مم وقطنا وعقربا 1 مم.

– محافظة القنيطرة: حضر 14 مم والقنيطرة 3 مم.

– محافظة حمص: الناصرة ومرمريتا والعريضة 6 مم وشين 14 وقلعة الحصن 5 وتلكلخ 7 والرستن وتلدو 12 ومدينة حمص 4.8 مم والمخرم 1.

– محافظة حماة: الرصافة ومصياف 26 مم ووادي العيون 28 وعين حلاقيم 30 مم وربعو 10 مم ومحردة وصوران والصبورة 3 ومدينة حماة 1.5 مم والسلمية 5 مم.

– منطقة الغاب: شطحة 13 مم وعين الكروم 8 مم والكريم 12 مم وأفاميا 5 مم والسقيلبية 4.5 مم.

– محافظة طرطوس: القدموس 30 مم والشيخ بدر 19 مم ومشتى الحلو 5 مم ودريكيش 55 مم وصافيتا 2 مم وحمام واصل 8.5 مم والصفصافة ومدينة وطرطوس 17.8 مم وبانياس 20 مم.

– محافظة اللاذقية: صلنفة 6 مم وكسب 2 مم والمزيرعة والبهلولية 5 مم والحفة 8 مم والقطيلبية 47.5 مم ووادي العيون 3 ومطار اللاذقية الدولي 18.8 مم وبوقا 13 مم.

– محافظة إدلب: جسر الشغور 5.5 مم وأرمناز 2 مم وإدلب وخان شيخون 6 مم وأبو الظهور 2.5 مم.