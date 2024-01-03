تأهيل كوادر ومدربي وحكام الكيك بوكسينغ بدرعا

درعا- هيثم العلي:

اختتمت بمحافظة درعا دورة اعتماد المدربين و الحكام لرياضة لكيك بوكسينغ و المواي تاي وفحوص الأحزمة الملونة والتي تقام لأول مرة في محافظة درعا “صالة الاتحاد” بالتعاون مع اللجنة التنفيذية بدرعا، حيث زار الدورة وتابعها حابس المسالمة عضو قيادة فرع الحزب، وبشير العبود عضو الاتحاد الرياضي العام وجهاد المصري رئيس اللجنة التنفيذية بدرعا وأعضاء التنفيذية.

وقد حاضر فيها محمد علي نائب رئيس الاتحاد، وعمر عاتقي رئيس لجنة الحكام الرئيسية وإياد الراعي رئيس لجنة المدربين العليا، و عضو اتحاد اللعبة زيدان مسالمة الذي أشار إلى أن تلك الدورة الأساسية تشمل جميع المدربين والحكام المعتمدين لدى الاتحاد من أجل صقل مواهبهم وخبراتهم وإطلاعهم على الجديد في عالم التدريب والتحكيم، و تأتي في إطار خطط الاتحاد الرامية لتطوير منهجيات التدريب لدى جميع الأطراف المعنية برياضة الكيك بوكسينغ والعمل المستمر على الارتقاء بمكانتها عبر تبني أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وختم المسالمة: تعمل الدورة الأساسية للمدربين والحكام على توحيد معايير التدريب في كافة المراكز والأندية ورفع مستوى الوعي لدى المدربين بالتقنيات والأساسيات التي يتوجب مراعاتها خلال مراحل تدريب اللاعبين ضمن جميع المستويات.