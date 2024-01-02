افتتاح مكتب تمثيل للغرفة السُّورية الإيرانية المُشتركة في محافظة حلب قريباً

حلب- مُصطفى رستم

رجّح عضو مجلس إدارة الغرفة السُّورية الإيرانية المشتركة محمد خلّوف النعيمي زيادة في التبادلات التّجارية بين البلدين على خلفية اتفاقية التعرفة الجمركية (صفر).

وأفاد النعيمي في حديثه لـ “تشرين” عن تفاؤل يلوح بالأفق بين رجال الأعمال السُّوريين والإيرانيين، حيال وضع سلسلة من الاتفاقات توصّل إليها البلدان خلال زيارة الوفد الاقتصادي السُّوري إلى طهران برئاسة رئيس مجلس الوزراء مؤخراً.

ولفت عضو مجلس إدارة الغرفة المُشتركة إلى أهمية إنشاء المصرف المالي الإيراني، ودوره في إنهاء التعاملات بالقطع الأجنبي، حيث تجري العمليات التّجارية كلّها عبره بالعملة المحلية، الليرة السُّورية والتومان الإيراني، وبذلك تخفّف من مخاطر التعاملات التّجارية، ما يخلق طمأنة لدى رجال الأعمال السُّوريين وكذلك الإيرانيين.

في هذا السياق أفاد النعيمي عن خطة إنشاء مكتب تمثيل للغرفة السُّورية الإيرانية المشتركة في محافظة حلب، والتي سيتم افتتاحها قريباً، وهذا ما سيمنح رجال الأعمال والفعاليات الصّناعية والتّجارية تسهيلات واسعة، وتخفّف الأعباء عنهم عبر تقديم خدمات مفيدة لهم ولمعاملاتهم التجارية.

وتحدّث النعيمي في الوقت ذاته عن مقومات استراتيجية تتمتع بها إيران مع توفر مواد أولية لازمة للصّناعة والتجارة والزراعة يمكن الاستفادة منها، مشيراً إلى جهوزية عالية للطريق البري بين سورية وإيران، ووصول شحن البضائع عبر الطريق البري خلال (7) أيام، بالإضافة إلى رحلات بحرية بين ميناء بندر عباس واللاذقية.

وكان وفد اقتصادي رفيع المستوى برئاسة السفير الإيراني وصل إلى مدينة حلب التقى الفعاليات الاقتصادية والسياسية والصّناعية في غرفة تجارة حلب، من أجل معرفة تفاصيل أكثر عن الفرص الاستثمارية بين الجانبين.

تصوير: صهيب عمراية