الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً يقضي بإحالة نحو سبعة آلاف عسكري متطوع على المعاش

أصدر السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة أمراً إدارياً يقضي بإحالة حوالي سبعة آلاف متطوع على المعاش بناء على رغبتهم.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان لها اليوم أنه في إطار الاهتمام المتواصل الذي يوليه السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة للعسكريين ومتابعته المستمرة لشؤونهم أصدر سيادته أمراً إدارياً يقضي بإحالة حوالي سبعة آلاف متطوع «صف ضباط-أفراد» على المعاش التقاعدي بناء على رغبتهم وممن لديهم أوضاع اجتماعية وإنسانية خاصة.