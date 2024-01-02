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المقاومة العراقية تستهدف قوات الاحتلال الأمريكي في قاعدة القرية الخضراء في ريف دير الزور

أعلنت المقاومة العراقية اليوم استهدافها قوات الاحتلال الأمريكي المتواجدة في قاعدة القرية الخضراء بحقل العمر النفطي في ريف دير الزور.
وأكدت المقاومة في بيان لها اليوم؛ أنه استمراراً بنهج مقاومة الاحتلال الأمريكي ورداً على مجازر المحتل الصهيوني بحق أهلنا في فلسطين وقطاع غزة، استهدف مقاتلونا قاعدة الاحتلال الأمريكي في القرية الخضراء بالعمق السوري بوساطة الطيران المسير.
واستهدفت المقاومة العراقية برشقة صاروخية أمس قاعدة الاحتلال الأمريكي في حقل كونيكو في ريف دير الزور، محققة إصابة مباشرة.

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