إيران ترسل مذكرة ثانية إلى الولايات المتحدة بشأن التحكيم في اغتيال سليماني

أرسلت وزارة الخارجية الإيرانية مذكرة ثانية إلى الولايات المتحدة بشأن التحكيم في قضية اغتيال قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني الفريق قاسم سليماني.

وقال مدير مركز الشؤون القانونية والدولية التابع للرئاسة الإيرانية توكل حبيب زاده في حديث لوكالة «إيسنا» الإيرانية: تم توجيه هذه المذكرة بعد عدم تلقي رد من أميركا على المذكرة الأولى لطلب التحكيم بين الطرفين.

وأضاف زاده: وفقاً لاتفاقية عام 1973، أي اتفاقية حماية الدبلوماسيين إذا لم يتم الرد من الأميركيين خلال فترة أقصاها 6 أشهر من زمن إرسال المذكرة الثانية، فسيتم تنفيذ المرحلة الثالثة، أي تسجيل الطلب لدى محكمة العدل الدولية، موضحاً أنه تم إرسال المذكرة الثانية من وزارة الخارجية إلى الولايات المتحدة قبل نحو شهر ونصف الشهر لطلب التحكيم بين الجانبين، وأمامهم فرصة حتى نهاية نيسان القادم للرد على هذه المذكرة.

وتقف الولايات المتحدة الأميركية وراء عملية اغتيال الفريق قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي في الثالث من كانون الثاني عام 2020، حيث استشهد مع القيادي في الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس وعدد آخر من رفاقهما.