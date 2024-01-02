بدء المشاورات في النيجر لتحديد مدة الفترة الانتقالية

عقد رئيس الوزراء الانتقالي في النيجر علي محمد الأمين زين، أول مشاورات إقليمية في أغاديس، مستهلاً الحوار الوطني الشامل لتحديد طول الفترة الانتقالية في البلاد.

وأشارت وكالة «فرانس برس» إلى أن المشاورات ستجري في ثماني مناطق من البلاد، أولها مدينة أغاديس شمال البلاد، حيث تقع القاعدة العسكرية الأمريكية.

وحضر المشاورات ضباط من المجلس الوطني لإنقاذ الوطن وأعضاء الحكومة وقيادات محلية ودينية.

وشارك حوالى 300 شخص في المشاورات: مسؤولون منتخبون، وزعماء تقليديون، ومشاركون سابقون في انتفاضات الطوارق (1991-1995 و2007-2009)، وممثلو منظمات الشباب والنقابات والمنظمات غير الحكومية.

وذكرت الوكالة أن موضوع المناقشة هو من بين أمور أخرى، مدة الفترة الانتقالية، فضلاً عن المبادئ الأساسية التي ينبغي أن تحكم هذه الفترة، وأكد رئيس الحكومة الانتقالية أن الحوار الوطني سيبدأ قريباً جداً.

وكانت مجموعة من جنود الحرس الرئاسي النيجري قد أعلنت في نهاية تموز من العام الماضي عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة.