ثقافة التكريم

تكريم أبطالنا رياضيي طرطوس المتوجين في المراكز الثلاثة الأولى على مستوى بطولة الجمهورية في قاعة المؤتمرات في مبنى اتحاد عمال طرطوس مؤخراً يأتي ترجمة حقيقية لتوجهات القيادة الرياضية في دعم الرياضة ورعاية أبطالها المميزين وخلق المناخ الإيجابي فيها لبذل الجهود والاندفاع نحو تحقيق النجاح والإنجازات.

ويشكل هذا التكريم أيضاً حافزاً قوياً لدى هؤلاء الرياضيين نحو العطاء ليبقوا في دائرة الضوء والرعاية والاهتمام، و يجعل من فكرة التكريم عنواناً وطنياً واضحاً في الأدبيات والمناهج والخطط القادمة للمؤسسات الرياضية في القطر، ما يعزز علاقة الرياضي بمؤسساته ويقوي شعوره بالانتماء إلى وطنه.. فهذه اللفتة الكريمة من اللجنة التنفيذية للاتحاد الرياضي العام في طرطوس تعدّ من المبادرات المهمة على الصعيد الرياضي بما تحمله من رؤية مستقبلية في مجال احترام وتقدير كل جهد يبذل من قبل الرياضيين السوريين الذين أثبتوا من خلال تفوقهم وتميزهم في النشاطات والفعاليات الرياضية الداخلية والخارجية أنهم أهل للتقدير والاحترام وخير من يحمل رسالة المحبة والسلام إلى أنحاء العالم لكونهم سفراء وطنيين يمثلون حضارة سورية وتطلعها نحو السلام و التقدم، فأبطال طرطوس المكرمون شكّلوا باقة جميلة عددها ١٤٧ بطلاً وبطلة من مختلف الرياضات إضافة لتكريم ٣٧ مدرباً لأغلب الألعاب الرياضية.

نتمنى استمرار النجاح لهؤلاء الرياضيين الأبطال الذين تميزوا في ألعابهم ليكونوا قدوة و مثالاً يحتذى به لبقية الرياضيين المندفعين والذين يرغبون بالوصول إلى هذه اللحظات الجميلة والمعبّرة، ونأمل أن يكون هذا التكريم منهجاً وثقافة ليظل الباب مفتوحاً دائماً لجميع الرياضيين.