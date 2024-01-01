لقاء قمة بين المتصدر والوصيف في دوري كرة الأولى

درعا- هيثم العلي:

لقاء الغد سيكون الأصعب بين الشعلة والحرجلة وهما في مركز المتصدر والوصيف والفريقان يطمحان للمزيد للابتعاد بالترتيب وستشتد المنافسة مع دخول نادي الحرجلة إلى مواقع الكبار وتصدره المرحلة حسب نتائج الأسبوع الاول من الدوري والمواقع الجديدة للأندية مع ارتفاع رصيدها من النقاط ستمارس ضغطاً غير مسبوق على الشعلة الوصيف لتوسيع الفارق.

الأمل موجود والصراع سيكون كبيراً وهذا سيرفع المستوى الفني والبدني للمباراة، وطموح الشعلة كبير بالفوز والعودة بالنقاط الكاملة.

باتت صورة مرحلة الإياب واضحة وقد أرست الفرق قواعدها في المراتب التي تستحقها حسب ما قدمت من أداء وما حققت من نتائج، وأصبحت المنافسة على حصد بطاقتي التأهل مبدئيا محصورة بين فرق الشعلة والحرجلة و الشرطة مع ما سنتابعه من نتائج بالنسبة لشهبا في مباراته القادمة.

جلّ تفكير الشعلة سيكون مركزاً على مباراة الغد التي يطمح لحسمها، والظروف مواتية لذلك ليتابع تقدمه في ترتيب المجموعة ولكي لا يدخل في حسابات وتكهنات وانتظار نتائج مباريات الفرق الأخرى.

الشعلة قدم مستوى متطوراً وعالياً ويملك كادراً تدريبياً من أقدر المدربين بسورية ولاعبين كانوا على قدر المسؤولية واثبتوا جدارتهم طوال مراحل الدوري السابقة عودونا بأنه لاشيء مستحيل.

الحرجلة لم يوفق على أرضه خلال اللقاءات السابقة حيث خسر أمام شهبا بأربعة أهداف وسجل فوزاً صعباً على دوما في اللحظات الأخيرة من اللقاء وهو يريد مصالحة نفسه قبل جمهوره.

كل مباراة لها ظروفها الخاصة، والمباراة ستكون مبنية على ظروف الفريقين ومدى استعدادهما لها، والتعادل سيكون مزعجاً للفريقين.

تفكير الشعلة سيكون مركزاً على المباراة الأخيرة التي يطمح لحسمها والظروف مواتية لذلك وبعدها لكل حادث حديث.

الشعلة حاليا بوصافة المجموعة وله 12 نقطة، بعد فوزه على التل 3/صفر

وعلى شهبا 1/صفر وعلى دوما 5/صفر

وتعادل مع الشرطة وحرجلة 1/1

وهو الفريق الوحيد الذي لم يخسر في هذه المجموعة، له 11 هدفاً وعليه هدفان.

وفي مرحلة الإياب تعادل مع الشرطة بدون أهداف.