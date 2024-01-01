هل ينهي إصلاح المزيد من الآبار مشكلة المياه في السويداء؟

السويداء- طلال الكفيري:

رغم التصريحات المتكررة واليومية لمسؤولي مؤسسة مياه السويداء، عن صيانتها وإصلاحها عدداً من الآبار الإرتوازية، التي خرجت من دائرة الاستثمار المائي، إلا أن أغلب قرى وبلدات المحافظة، ما زالت تعاني أزمة مياه خانقة، لتعطل الآبار المغذية لها.

فمع نهاية شهر تشرين الثاني، أعلنت مؤسسة المياه عن إعادة 31 بئراً إرتوازية للخدمة، لتعلن كذلك مع بداية هذا الشهر عن صيانة 24 بئراً، وها هي تعلن اليوم عن إعادتها كذلك 21 بئراً إرتوازية للخدمة، بغية تأمين مياه الشرب لقرى وبلدات السويداء.

فهل صيانة هذه الآبار ووضعها بالاستثمار سينهيان مشكلات المياه في السويداء، ولاسيما أمام عدم ديمومة هذه الإصلاحات؟

في هذا السياق، أوضح مدير عام مؤسسة مياه السويداء المهندس وائل الشربطي لـ”تشرين”، أن ورشات الصيانة، وبالتعاون مع المنظمات المانحة، أعادت تشغيل 21 بئراَ إرتوازية جديدة، ووضعها بالاستثمار المائي، بعد تعطل مضخاتها الغاطسة، من جراء عدم استقرار منظومة التيار الكهربائي المغذية لهذه الآبار، ولقدم تجهيزاتها الكهربائية، وقد شملت هذه الإصلاحات آباراً في كل من “السويداء والقريّا والمزرعة وصلاخد ورضيمة اللوا والثعلة وبكا والرحى وصما البردان وعتيل وخلخلة وتعلا وبارك ونجران وتل سبار وصلخد وتيما والرشيدة ورساس، وبربكة، والصورة الكبيرة”. منوهاً بأن وضع هذه الآبار في الخدمة، يسهم بتأمين مياه الشرب لأهالي قرى وبلدات المحافظة.