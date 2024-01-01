بعد اثني عشر عاماً.. قريباً إعادة شبكة ري حماة لإرواء ٧٤٠٠ هكتار بـ”الراحة”

حماة – محمد فرحة:

زجّت وزارة الموارد المائية كل ثقلها لإعادة تأهيل شبكة ري حماة التي تم تخريبها مطلع الأزمة، وهي التي تروي ٧٤٠٠ هكتار من الأراضي الزراعية بـ”الراحة”، أي عملية ضخ مباشرة من هذه الأقنية للأرض المزروعة، ما يوفر المحروقات على المزارعين.

عن كل التفاصيل الأخرى، أوضح مدير موارد حماة المائية الدكتور مطيع عبشي لـ”تشرين”، أن المديرية بدأت بإعادة تأهيل شبكة ري حماة، وهي الممتدة من حدود محافظة حمص الإدارية إلى تخوم وأراضي منطقة الغاب، لتروي أراضي عشرات القرى. لافتاً إلى أن هذه الشبكة تم تخريبها بشكل كبير جداً، ولكي يمكن إطلاق المياه عبرها، لا بد من إعادة ترميمها إصلاحها.

وفي معرض إجابته على سؤال “تشرين” عن تكلفة ذلك، بيّن عبشي أن كل ذلك من خلال إحدى الجهات المانحة، ويجري التركيز على إنهاء العمل قبل البدء بموسم سقاية المحاصيل الصيفية، مع مطلع أو منتصف شهر آذار .

موضحاً أنه سيسهم في إضافة المزيد من المساحات الزراعية، وخاصة تلك التي تزرع صيفاً أو التي زرعت وتزرع حالياً، وهي التي كانت تحتاج إلى الإرواء صيفاً.

حيث يبلغ طول الشبكة الرئيسية سبعة عشر كيلومتراً من الحدود الإدارية لمحافظة حمص ، أما طول الشبكة الفرعية فهو ٥٧ كم، وطول الشبكة الترابية فيبلغ ٤٠٠ كم، ويجري العمل على قدم وساق للانتهاء من عملية التأهيل في الربع الأول من العام القادم، شهر آذار أبعد تقدير .

ويبقى كل التقدير للجهات المانحة التي موّلت المشروع الذي سيروي ٧٤٠٠ هكتار .