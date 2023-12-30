بعد إعادة تأهيله.. وزير الصناعة يتفقد فرن الصهر/٢/ في شركة حديد حماة

حماة – نصار الجرف

تفقد وزير الصناعة الدكتور المهندس، عبد القادر جوخدار، اليوم برفقة محافظ حماة الدكتور محمود زنبوعة وأمين فرع حماة للحزب أشرف باشوري، إعادة تشغيل فرن الصهر /٢/، في الشركة العامة للصناعات الحديدية و الفولاذية في حماة، بعد أن تمت إعادة تأهيله، بعد العطل الفني الذي أصابه، و أدى إلى خروجه عن الخدمة، جراء انفجار الفرن بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/٢٨، وأدى إلى استشهاد أحد العمال.

حيث أكد الوزير جوخدار، أن الهدف من الزيارة الإطلاع على إعادة تشغيل الفرن الثاني في الشركة، بعد تأهيله من قبل الكوادر المحلية من المهندسين والفنيين والعمال في الشركة، وهذا ما يثبت قدراتنا الفنية الوطنية في القطاع العام.

وأضاف وزير الصناعة: تعتبر شركة حديد حماة من الشركات الرائدة في سورية، ومن إحدى الصناعات الثقيلة، وتسعى الحكومة جاهدة وباستمرار إلى تطوير هذه المنشأة الحيوية ودعمها و إعادة تأهيلها وتأهيل كل الخطوط الإنتاجية فيها، سواء خطوط الدرفلة وخطوط إنتاج رقائق الحديد وخطوط إنتاج البروفيل، وصولاً إلى خطوط إنتاج أنابيب المياه التي تستخدم في الري والزراعة ومياه الشرب، أضف إلى ذلك أحد الأمور التي تسعى إليها وزارة الصناعة، وهي إنتاج خطوط لإنتاج صاج الحديد، الذي يدخل في العديد من الصناعات الهندسية، ولاسيما صناعة السيارات، وإن الحكومة تدعم كل الصناعات، متوجهاً بالشكر إلى جميع العمال والفنيين الذين ساهموا بإعادة تأهيل هذا الفرن ودخوله الخدمة من جديد قبل نهاية العام الحالي.

وأوضح الوزير أنه يوجد في شركة حديد حماة، فرنان بطاقة تصنيعية تبلغ ٤٠٠ طن لكل فرن يومياً، ويتم عملياً إنتاج ١٢٠ طن حديد بيليت، توزع للقطاع الخاص الصناعي، لإنتاج رقائق الحديد التي تتصل عملياً بالصناعات والبناء والتعمير.

بدوره، أشار مدير عام المؤسسة العامة للصناعات الهندسية المهندس عبد القادر النعمة، إلى أن هذه الزيارة كانت محط اهتمام من قبل رئيس الحكومة، بهدف الاطلاع على إعادة تشغيل الفرن الثاني في شركة الحديد، بعد تعطله جراء انفجار وقع في شهر تشرين الأول الماضي، وهذا الفرن لايمكن تركه خارج الخدمة، وقد تم التنسيق بين الوزارة والمؤسسة والشركة، وتمت إعادته إلى ماكان عليه سابقاً، بعد أن أجريت له الصيانات الميكانيكية والكهربائية وإصلاحات أخرى، بعد الانفجار الذي أدى إلى تشوه جسم الفرن، فتمت إعادته بخبرات وطنية محلية و تجربته لوضعه في الإنتاج كما كان سابقاً.

من جانبه، أوضح مدير عام شركة حديد حماة المهندس عبد الناصر مشعان، أنه تم وضع خطة عمل فنية، بعد تعرض الفرن ٢ لانفجار واستشهاد أحد العمال، لتأهيله وإعادته إلى العمل والإنتاج، واستمر العمل مدة شهر بجهود كوادر الشركة، وكانت النتائج جيدة جداً، تماثل ماكان عليه الفرن حين إقلاعة لأول مرة.

مضيفاً: لقد استفدنا من خبراتنا التي أصبحت قيمة مضافة، تضاف إلى خبرات الوطن، وبات بالإمكان الاعتماد عليها مستقبلاً، ونقوم حالياً بتشغيل الفرن ١ لمدة ١٠ ساعات يومياً، وتم تحقيق ٤٥% من الخطة الإنتاجية التي تبلغ ٤٨٨٠٠ طن سنوياً.