كوبر يعلن قائمة النسور …والسومة خارج السرب

دمشق- إبراهيم النمر

أعلن المدرب هكتور كوبر رسمياً عن قائمة منتخبنا الوطني النهائية التي ستمثل سوريا في نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها قطر الشهر القادم.

القائمة خلت من عمر السومة وشملت لأول مرة قرابة 11 لاعباً يحترفون في دوريات خارج قارة آسيا.

فيما سجلت القائمة أسماء لاعبين يمثلون منتخبنا لأول مرة في مسيرتهم المهنية مثل المهاجم “بابلو الصباغ”.

القائمة تتضمن 4 أسماء في حراسة المرمى والذي يتوقع أن يكون منهم كابتن منتخبنا “إبراهيم عالمة”، والذي من المفترض أن يحمي مرمى النسور.

في الدفاع اختار كوبر 8 أسماء بينها “أيهم أوسو” الذي يشارك لأول مرة مع منتخبنا.

إلى خط الوسط الذي يبدو غنياً جداً باللاعبين والخبرات التي تمثل أفضل جيل لناحية المستوى الفردي للأسماء المختارة ضمن التشكيلة، والذين يلعبون في أندية ودوريات قوية جداً.

الرباعي الهجومي يتشكل من أفضل لاعب في آسيا عام 2017 عمر خريبين. والمهاجم الشاب “أنطونيو يعقوب” إضافة لـ“مارديك مارديكيان” الذي يعرف جيداً الملاعب القطرية، والوافد الجديد “بابلو صباغ”.