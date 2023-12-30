بتكلفة ١٧١ مليون ليرة.. خط معفى من التقنين لتحسين الواقع المائي في معلولا وعين التينة بريف دمشق

ريف دمشق- تشرين:

تواصل الحكومة العمل على توفير احتياجات المواطنين في مختلف المجالات وتأمين متطلبات استقرارهم في مدنهم وقراهم وبلداتهم.

وفي سياق المتابعة والاهتمام الحكومي المباشر؛ وبهدف تحسين الواقع المائي في مدينة معلولا وقرية عين التينة التابعتين لوحدة مياه القطيفة؛ قامت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق مؤخراً وبالتنسيق مع شركة كهرباء ريف دمشق بتنفيذ خط معفى من التقنين الكهربائي مع مركز تحويل ٤٠٠ ك.ف.أ بقيمة تقدر بـ (171) مليون ليرة سورية يغذي آبار مشروع مياه شير ذكر العاملة بغزارة إجمالية ٩٠ م٣/سا والذي يبلغ عدد المستفيدين منه في مدينة معلولا (6000) نسمة وفي قرية عين التينة (12000) نسمة، حيث سينعكس إيجاباً على واقع التزويد بالمياه للمواطنين في المناطق المذكورة.