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منتخبنا الكروي الشاب يفوز على لبنان ودياً

تشرين:

حقق منتخبنا الوطني تحت 20 عاماً فوزاً مستحقاً على نظيره اللبناني بهدف نظيف حمل توقيع زكريا رمضان عند الدقيقة 79، وذلك في مباراته الأولى ضمن معسكره الخارجي في مدينة جونيه اللبنانية.

المدير الفني محمد عقيل أكد أن المباراة كانت مفيدة جداً لمنتخبنا الذي ما زال بحاجة إلى المزيد من الانسجام.

وأضاف: اللاعبون المحترفون قدموا أداءً لافتاً وشكلوا إضافة جيدة للفريق، نمتلك لاعبين جيدين (محليين ومحترفين) وباتوا يطبقون جزءاً جيداً من التعليمات، وهم بحالة تطور ملحوظ.

مثل منتخبنا في المباراة: عمرو سويدان (GK)، عبد الرحمن العرجة، أحمد كالو C، محمود العمر (هاشم حمامي)، حمزة حاج ديبو، رشيد بلو، زكريا سلامة (همام محمود)، أحمد الصوفي (أحمد السقعان)، أنس دهان (سيبان محمد)، محمد مصطفى (آلاند عبدي)، غيث محرز (زكريا رمضان).

يذكر أن اللقاء بين المنتخبين سيتجدد يوم غد السبت.

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