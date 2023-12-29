التعديات بقصد ري المزروعات أبرز التحديات.. تأهيل ومدّ خطوط صرف صحي في عدة بلدات بدرعا

درعا – وليد الزعبي:

أوضح مدير عام شركة الصرف الصحي في درعا المهندس رياض المسالمة، أنه تم الانتهاء من أعمال تأهيل وصيانة عدة خطوط صرف صحي وتنفيذ العديد من وصلات الصرف في مدن وبلدات مختلفة ضمن المحافظة، وذلك على حساب الشركة أو بالتعاون مع المنظمات الدولية، حيث إن بعض تلك الخطوط فيها ضياعات نتيجة الاهتراء أو تعرضها إلى تعديات بالكسر لغرض ري المزروعات، فيما هناك أحياء سكنية جديدة تحتم الضرورة تخديمها بوصلات الصرف الصحي.

ووفق ما ذكر المسالمة، جرى تأهيل جزء من مصب الصرف الصحي لمدينة الصنمين، وصيانة وتأهيل خطي صرف صحي أحدهما في قرية الطيحة والثاني في بلدة المزيريب، فيما نفذت وصلات صرف صحي في كل من مدن وبلدات الحارة وطفس وإزرع والشيخ مسكين ودرعا وإبطع وخربة غزالة وجباب والشجرة وعابدين ونافعة وعين ذكر.

وتطرق المدير العام إلى بعض الصعوبات التي تواجه العمل، حيث هناك معاناة شديدة ناتجة عن كثرة التعديات على مشاريع مياه الصرف الصحي، وخاصة منها المصبات والمحاور، حيث يقوم ضعاف النفوس بكسرها في مواقع مختلفة وري المزروعات بمياه الصرف الصحي التي تنساب منها، غير آبهين بالضرر الذي يلحق بالإنسان من جراء تناوله منتجات تلك المحاصيل، وكذلك الضرر البيئي الذي يلحق بالتربة والمياه الجوفية والسطحية بسبب ذلك.

ومن الصعوبات حسب المسالمة، قلة ونقص الكوادر الفنية من مختلف الفئات، وقلة ونقص الآليات اللازمة لعمل الشركة بمختلف أنواعها الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، ما يعيق متابعة تنفيذ مشاريع الصرف الصحي واستثمارها، إضافة إلى الانقطاع شبه التام للتيار الكهربائي عن محطات الضخ والمعالجة.