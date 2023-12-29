قمّة مُرتقبة بين شباب نصيب والحرجلة في دوري كرة القدم

درعا- هيثم العلي:

يتطلع شباب نصيب لمواصلة سلسلة انتصاراته عندما يلتقي الحرجلة في الثانية ظهراً من يوم غد السبت على ملعب العشب الصناعي بدرعا ضمن منافسات الجولة الرابعة من إياب الدوري السوري بكرة القدم لشباب الدرجة الأولى.

ويتربع نصيب على وصافة سلم الترتيب من دون هزيمة في مرحلة الإياب ويعد مرشحاً فوق العادة للظفر بنقاط اللقاء.

من جانبه يطمح الحرجلة المتطور إلى الارتقاء على سلم الترتيب حيث يحل بالمركز الرابع ب 9 نقاط رغم صعوبة المهمة التي تنتظره.

ويتطلع نصيب للحفاظ على سجله خالياً من الهزائم في الإياب بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية على الفتوة المتصدر والصنمين والمجد.

ويبدو نصيب مرشحاً لكسب نقاط اللقاء بالنظر للاستقرار الفني الذي يعيشه تحت إشراف مدربه الخبير والمتألق مؤيد الشريف وجاهزية لاعبيه الذين يقدمون أداءً عالياً ومشرفاً في الدوري.

مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين حيث يبحث أبناء الشريف عن انتصار يعيدهم للصدارة.

بدوره الحرجلة سيدخل المواجهة وهو مثقل بخساراته، حيث خسر أمام المجد بهدف وحيد دون رد وسجل هدف الفوز اللاعب هيثم غربية، وخسارة مع الفتوة بهدف أيضاً، وتعادل مع الضمير ب 3 أهداف لكل منهما.

الفوارق الفنية بين الفريقين تصب في مصلحة نصيب، الفريق الذي يقدم أداءً عالياً في هذا الموسم وكل المتابعين معجبون بما يقدمه من أداء وفنيات.

يتوقع أن تكون لاهبة وقوية وندية ومثيرة في مجرياتها منذ بدايتها، نظراً لما يملك نصيب من أوراق فاعلة ورابحة وقوية ولاعبين مميزين لتحقيق فوز يعزز ترتيبه بعدما بات رقماً صعباً في الدوري.

الفتوة يتصدر المجموعة ب19 نقطة

يليه نصيب في المركز الثاني ب 15 نقطة،

المجد ثالثاً ب 10 نقاط والحرجلة رابعاً ب 9 نقاط والضمير 9 نقاط والصنمين 4 نقاط.