على خُطا البردوني… الشاعر اليمني صلاح الدكاك: لو أن الإنسان يولد مرتين لاخترت أن تكون ولادتي الأخرى سورية

تشرين- حوار/ حنان علي:

“الشعر حالة عشق بالأساس والشاعر عاشق على الدوام… مغرمٌ قلق يتجاوز المرئي في علاقاته بمحيطه طمعاً في الإمساك باللامرئي وتظهيره وجودياً بحيث يغدو قابلاً للقياس والرؤية ومتاحاً لمخيال القارىء العادي”.

إنها أولى العبارات التي استهلها الصحفي ذو الموهبة الفذة، والشاعر اليمني المدهش الذي كشف النقاب عن مشاعره وأفكاره بقصائد رائعة لملم وريقاتها باكراً لكنه آثر التأخر في الإفراج عنها إلّا بين ربوع معشوقته “الشام”..

صلاح الدكاك الوطني العاشق قضّ مكامن الوجع، متكئاً على الحب، مهدهداً الأحزان، ليسلم القارئ نصراً أدبياً جال في ربوع اليمن، فلسطين، لبنان وسورية، متلمساً أوجه الجمال والقوة في الحب الإنساني وعشق الوطن في: (ألف ليلى وليلى – هذه الأبجدية أمي) الديوانان الصادران عن دار نينوى للترجمة والنشر، واللذان عرضا مختلف تجارب الشاعر الشعرية عموداً وتفعيلة: “حباً وحرباً وفسقاً وتصوفاً، هذه هي غابتي التي التهم الترحال والنسيان والحرب كثيراً من أشجارها وغطاءها النباتي ولكنها ظلت متنوعة أطوالاً وثماراً وقد تعمدت عرضها بتنوعها.”

المرأة الملهمة متهمة بريئة

لم يستهدف شاعرنا خدمة قرائه بل انطلق في الكتابة الشعرية من حالة سأمٍ حيال علاقات ساكنة وغير جدلية تطوقه فكاد لها بتحطيمها حتى حقق لنفسه الانعتاق الروحي والاتزان النفسي متخلصاً من وزنٍ زائدٍ شدّه بحضيض الواقع الساكن والآسن..

فمن العسير كما يرى الشاعر الدكاك؛ “تسمية مصدر حالة الإلهام المحرضة على الغرام والمنتجة للكتابة الشعرية.. فالمرأة في المفهوم السائد متهمة بالوقوف خلف جلّ نتاجات الشعر العربي، والحقيقة أنها متهمة بريئة فاللحظة الشعرية لحظة خلق جُوَّانية معقدة لا حالة لصوصية تشحذ موضوعاتها من الواقع المنظور أو من علاقة حب اعتيادية عابرة تنتهي بـ(الرفاه والبنين) وإلّا لكان كل البشر شعراء فتجاربهم في هذا السياق- بالقصور الذاتي- واحدة”..

ليلى من ألف ليلى

وعن “ليلى” التي تجول في أروقة ديوانه الأول؛ أوضح الشاعر والصحفي المخضرم أن ليلى المعنية بهذه القصيدة هي المناضلة الفلسطينية “ليلى خالد” التي سحبت طائرة صهيونية بركابها من روما لتفجرها في مطار دمشق في عملية شجاعة.. ” ليلى خالد هي ليلاي، وأنا قيسها، وكل أحرار أمتنا هم قيسها، فهي أنموذج حي للمرأة العربية المناضلة التي لم تكبلها مريلة الطبخ وعلبة الماكياج وجديد الموضة بحيث تتعثر بسرير زوجية يتمخض مواليد موات خارج معركة التحرير وخارج قضايا الأمة المركزية العادلة”.. فما برحت ليلى خالد وفق منظور الشاعر “قصة عشق سرمدية خالدة وملهمة، ولسوء الحظ فإن الذاكرة العربية متخمة بـ”ليلى العامرية وقيس بن الملوح” وفي “سنوات الضياع” الراهن لم تتسع لليلى عظيمة بمقام وحجم المناضلة الفلسطينية ليلى خالد التي يتحتّم أن تحضر في صدارة قصص العشق الكبرى، وعلى أغلفة المناهج الدراسية وكراريس النشء الموشومة بأيقونات استهلاكية بلا حصر تعتقل مخيلات الجيل وتشكلها وفقاً لمقتضيات السوق لا مقتضيات الصراع الوجودي الذي يفترض أن تخوضه أمتنا والذي تعيش اليوم على هامشه إلّا ما ندر من أحرار وشرفاء ومناضلين معدودين ينهضون بأعبائه وحيدين مخذولين من كل جانب”.

“كلُّ ليلى لا تُسمِّي مهرها التحرير

لا تَغزل مَهد الوعد بالجرح

ولا تشبك بالرمح الدرايا المرسلة

مقصلة!”

ما لبثت حياتنا العاطفية الواقعة تحت مفارز الاحتلال لا يمكن مزاولتها دون التعثر والغضب والنضال لتخليق مناخٍ لائق بحبنا وبمن نحب، فلا يمكن لصلاح الدكاك أن يكتب لحبيبة ما، قصيدة حب اعتيادية في زمن المجازر اليومية من دون أن تتضمخ حروفه بدماء الضحايا وتتحول إلى مولوتوف، والقلم إلى بندقية، والأبجدية إلى مشط ذخيرة حارقة تشقُّ طريقاً إلى عالم آدمي لائق.. “ليلانا” لن تسقط سبية لسوق دولة النخاسة ولن تقع فريسة لثكنات “جهاد النكاح”..

أما فيروز الشاعر فهي ليلى الغامرة الواحدة المتعددة في حسبان العشق والفن والوطن والقضية، المشترك القومي الإنساني الرحب الذي لم تتضمنه قائمة المشتركات القومية.. وفي قصيدة من ديوان تحت الطبع كتب الشاعر في مناجاتها:

“يا صوت فيروز بالرُّجعى- تبشر من-

للقدس؟ !ما أبعد المسرى وأبعدنا!

ياصوت فيروز هل نبكي بـ”زهرته”

قُدسَ المدائن؟! أم نبكي به “عَدنا”؟!

خرائطي كلُّها مسبيَّةٌ وغدي

كأمسه يندبُ الأطلال والدِّمَنا

لقد أفقنا من الحلْم الكبير على

منفى تَسربلَ من أعمارنا وطنا

عشنا نبيع فلسطين الوعود وقد

” فات المعاد” وبعنا الشام واليمنا”..

فهل نسمي ذلك يأساً أو نسميه جراحة جريئة لجرحٍ عربي متخثر نستهدف كيَّه وتطهيره؟ لعله إحباط لا نجاة منه فلا يعتقد شاعرنا أن ثمة أمة على وجه الأرض أتعس من أمتنا العربية نظراً لاحتضانها لعوامل التآكل والتدمير الذاتي الذي يعفي غاصبيها من العناء في سياق تعبيدها وتدويرها لصالح مشاريعه الاستعمارية!

القصيدة أمٌّ

الأم الحاضرة الغائبة عن طفلها؛ أمست قصيدة ترضعه خمر النُّبوءة طفلاً يافعاً رجلاً، وجعٌ طاف بين كلمات الديوان الثاني للشاعر (هذه الأبجدية أمي)..

“نسي الطفل الذي عاش بوعد العيد ثوب العيد

مصلوباً على شمَّاعة الذِّكرى

ومطموراً بردم الأمنيات العاطرة

وارتدى جلجلة الرقيا

وأسمال يسوع النَّاصرة”..

الشاعر متصدع الفؤاد عبّر عن يتمه بالقول “أنا شهقة حياة تخلقت من زفرة احتضار، رحلت أمي في الثالثة من عمري مورثة لعبة صغيرة إلى جوار سريري تدعى الأبجدية، تكسرت ألعابي لتكبر معي، وما زلت طفلاً في حضرتها حتى اللحظة.. لاحقاً اكتشفت أن أمي تقمصتني أبجدية بحيث بات يُتمي الظاهري كنزاً جوّانيّاً أغترف منه كل العزاء والصبر الجميل”.. .

وجعٌ مستديم

سنوات العدوان الكوني المستمر على اليمن ضاعفت من أوجاع اليمني المثخن بالآلام والآمال منذ حقبة غير معلومة، وعن ينابيع الوجع الملهم ذكر شاعرنا قصيدة “بحرنا أحمر يا الله” معقباً بالقول: “تخلقت أبيات قصيدتي من عشرات المجازر التي افترست خلالها عقبان طائرات العدوان مئات الأطفال من أبنائنا، في زمن العدوان المديد الذي يمتدُّ من محوات الحديدة إلى حمص، ومن سوق الهنود إلى الموصل، ومن صالة في تعز إلى بواكي بيت المقدس وجنين ويعبد ونابلس.. بحارنا العربية بين أحمر قانٍ أو أبيض متوسط يصطبغ بالأحمر ويقع توسُّطه فريسة للتطرف الممنهج أو بحرٍ ميت هامد لا روح فيه، وأنهارنا نموت عطاشى على ضفافها من كربلاء إلى سبايكر “في العراق”.. هذا هو واقعنا للأسف ياسيدتي”.

أما الرفاق والحبيبات فيخذلون على السواء ومن النادر أن يجد الثائر رفيقاً يكمل معه رحلة الكدح من مهد الثورة إلى منفى الربذة حيث أبو ذر الغفاري يموت وحيداً بلا عزاء حتى اليوم، ويخلد المتخمون من جوع الجوعى وسارقي الثورات الكبرى:

“آه ..

كلُّ الأفاعي التي لدغت خافقي

خرجت من جراب الرِّفاق

والكؤوس التي سممتني

كانت كؤوس الحبيبات عند العناق !”..

كل ثائر-على الأغلب- من وجهة نظر الشاعر الدكاك ينتهي به الحال في منفى”الرُّبذة”حيث يموت بهدوء لينعم “قصر الذين يكنزون الذهب والفضة” بالسكينة، وأما الزمن المشاع، فحلم مؤجل يبشر المسحوقين به وسرعان ما يُرثي الحلم ويفيق الجائعون بصفعة من يد المسغبة..

وفي سؤال عن مكنونات الشاعر التي لم يخطها حبره، مؤثراً التوصية بمد الورق جوار لحده قائلاً:

“ضعوا ورقاً أبيض قرب رأسي إن متُّ

علَّ سكون الضَّريح يساعدني

فأدوِّن ما فاتني من كلام !”

فما كان من شاعرنا إلّا ذكر مثلٍ شعبيّ يمني يقول إن “الزمّار يموت وأصابعه على المزمار”.. وتابع بالقول :”إنها رحلة البحث عن كمال النغم، فيما يموت الشاعر، وأصابعه لم ترتوِ من القلم الباحث عن كمال الحرف، وكمال المعنى.. وفي ذلك يقول الشاعر التركي ناظم حكمت” أجمل القصائد هي تلك التي لم نكتبها بعد”، وأنا لم أكتب أجمل قصائدي بعد، ولذا أشعر بالحاجة لأن أحمل القلم والورق معي إلى سكينة الضريح إن كان ذلك مواتياً” .

إطلالة دمشقية

“لو أن الإنسان يولد مرتين لاخترت أن تكون ولادتي الأخرى سورية… فهذا البلد يتقمصني منذ صباي في: “الماغوط، ودريد لحام، وطلحت حمدي، وأدونيس، ونزار قباني، وشحرور، والبوطي، والزعيم الراحل حافظ الأسد”.. وهناك مقولة أظنها لمدير متحف في أوروبا.. يقول فيها: “لكل إنسان بلدان، بلده الأصلي وسورية”. هذا ما صرح به الشاعر صلاح الدكاك عن محبته لسورية، فدمشق بكل جراحاتها ومآسيها تظل مركز الإشعاع الفكري والأدبي الأول بلا منازع وفق تعبيره ، ولذلك خطط باكراً لأن تكون إطلالته الأولى على القارىء العربي من “عاصمة الياسمين والأبجدية الأولى وعلى خُطا الروائي الكبير عبدالله البردوني الذي صدرت كل نتاجاته الشعرية والفكرية تقريباً من دمشق. . أما الجمهور السوري فيراه الشاعر “ذا ذائقة رفيعة مائزة ومرهفة إزاء الشعر والشعراء. أذكر أنني حضرت في يوم من الأيام في العام 2004 أمسية شعرية في قاعة اتحاد الأدباء بدمشق ولفرط إصغاء الجمهور وخشوعه كانت رفة جناح فراشة تعد بمثابة ضوضاء وصخب وسط السكون القانت الذي يلف قاعة الأمسية.. فمن مدرجات دمشق تعمّد محمود درويش شاعراً والكثيرون سواه، وأنا أطمع أن تكون دمشق وجمهورها معمدانيتي وأثق بأن القطار لم يفتني”.

يبدو أن الشاعر الوطني لم يكن متابعاً للمشهد السوري فحسب، بل عاشه لحظة بلحظة إذ يقول: “كما لو أن المعارك كانت تدور على باب منزلنا، وتهدد حياتي شخصياً”، أما تأثره فبان جلياً في قصائد عدة أبرزها قصيدة يارا عباس شهيدة الإعلام السوري، التي وصفها الدكاك بـ”صوت أعماقنا القلقة على سورية وبلسماً لها..

إنها أيقونة الصمود السوري والبطولة السورية الفارقة بلا منازع.. وهي جديرة بحفريات شعرية تخلدها”.

“يحشو بندقيته

ويثقب قلب يارا

فينزّ موالاً على شفة الزمان

يدوزن الجرح انتصاراً

يارا دمشق وجرحها بردى

شذى وندى

ودهرٌ ما توارى..”

نذكر إنه كانت أولى إبداعاته الشعرية احتضنتها دار نينوى للترجمة والنشر في دمشق، والتي خصها شاعرنا بالقول :”دار نينوى أشبه بسفينة نوح حملت على عاتقها مهمة حماية الأنواع الأدبية من الانقراض مبحرة بكلّ ثقة وجرأة ومقامرة وسط محيط طوفان رقمي يهدد زمن المداد.. وأنا مدين بنتاجاتي الأولى للأديب أيمن غزالي ولصديقي الإعلامي النبيل أحمد رفعت يوسف”.

وباستفسار أخير عما في جعبته من إنجازات شعرية قادمة أجاب الشاعر والإعلامي صلاح الدكاك بأن لديه ديوانين جاهزين لتعميد تروس المطبعة أرجأ طباعتهما حتى يتيح لتوءميه الشعري الأول أن يتنفس بكامل رئتيه مؤكداً بأن ” دمشق ستكون معمدانية ديواني:”بزمن بخس” و”أبجدية الحرير”.. وهذا الأخير الذي يضم كل ما كتبته بين يدَي سورية من دمشق إلى نبّل والزهراء إلى كفريا والفوعة ومعلولا وحلب الشهباء وبطولات رجال الرجال في الجيش العربي السوري”..