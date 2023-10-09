وزير الخارجية اللبناني يقدم تعازيه بأرواح شهداء الكلية الحربية ويؤكد للمقداد وقوف لبنان إلى جانب سورية

تلقى وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد اتصالاً هاتفياً من نظيره اللبناني عبد الله بو حبيب، حيث قدّم الوزير اللبناني تعازيه بأرواح الشهداء الذين سقطوا مؤخراً في الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية في حمص.

وأكد الوزير بو حبيب وقوف لبنان إلى جانب سورية في هذه المحنة متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين، ودوام الاستقرار في الجمهورية العربية السورية.

وتناول الوزيران التطورات الأخيرة في غزة، والتحضيرات لعقد اجتماع طارئ لمجلس وزراء الخارجية العرب في القاهرة.

وتم خلال الاتصال التطرق إلى الزيارة التي يعتزم الوزير بو حبيب القيام بها إلى سورية لمناقشة مسألة عودة اللاجئين، ووضع حد لكل ما يعيق هذه العودة.

من جانبه، عبّر الوزير المقداد عن امتنانه للمشاعر الطيبة التي نقلها الوزير اللبناني، مؤكداً على ضرورة تعزيز العمل العربي في هذه الأوقات الصعبة بما يضمن تحقيق المصالح العربية المشتركة في جميع المجالات، والتصدي للجرائم التي يقوم بها الإرهابيون والاحتلال الإسرائيلي، ومواجهة مخططاتهم، وأطماعهم في المنطقة العربية.