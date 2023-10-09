نظام دوري جديد لكرة السلة

تشرين- معين الكفيري:

كشف اتحاد كرة السلة النظام الجديد للدوري الممتاز للرجال ولدوري تحت 21 عاماً، حيث سيتألف من 14 جولة موزّعة على مرحلتين ذهاباً وإياباً.

وتتأهل 6 فرق من أصل 8 للأدوار النهائية، حيث يتأهل الأول والثاني بشكل مباشر إلى الفاينال فور، بينما يلعب (الثالث مع السادس) ، و(الرابع مع الخامس) سلسلة مؤلفة من 5 مباريات والفائز بـ 3 منها يتأهل لإكمال أضلاع الفاينال فور.

ويواجه الفريق الذي حصل على المركز الأول الفائز من سلسلة مباريات التي تجمع ( الرابع مع الخامس) بينما سيواجه الفريق الحاصل على المركز الثاني الفائز من سلسلة المباريات التي تجمع (الثالث مع السادس).

هذا وتلعب مباريات الفاينال فور بسلسلة مؤلفة من 5 مباريات، والفريق الفائز بـ 3 يتأهل إلى النهائي، أمّا نهائي الدوري فسيكون مؤلفاً من 7 مباريات والفائز بـ 4 يسمى بطلاً للدوري السوري، وبالنسبة للهبوط فسيهبط فريق واحد وهو الحائز على المركز الأخير في الدوري.

وكذلك حدّد اتحاد اللعبة عدد اللاعبين الأجانب بكل فريق، حيث يحقّ لكل فريق إشراك اثنين في المرحلة، ويمكن استبدال الأجانب في أي مرحلة من مراحل الدوري على ألّا يزيد عددهم عن 4 لاعبين خلال الموسم كاملاً.

وبالنسبة لتسجيل اللاعبين المحليين فينتهي تسجيلهم قبل انطلاق المرحلة الأولى من الإياب، كما أنه يمكن التعاقد مع اللاعبين المستعيدين الجنسية كلاعبين سوريين، وتنطبق القواعد ذاتها على دوري الرجال تحت 21 عاماً، علماً أنّ الدوريين سينطلقان يوم الجمعة 27 تشرين الأول الجاري.