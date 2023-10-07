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البحرين تعرب عن تعازيها لسورية بضحايا الاعتداء الإرهابي على الكلية الحربية

أدانت مملكة البحرين بشدة الاعتداء الإرهابي الذي استهدف حفل تخريج طلاب ضباط الكلية الحربية في حمص.
ووفق وكالة بنا الرسمية أعربت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم عن خالص تعازيها ومواساتها لأسر وذوي الضحايا، وحكومة الجمهورية العربية السورية وشعبها الشقيق، جراء هذا العمل الآثم الذي يتعارض مع المبادئ والقيم الأخلاقية والدينية والإنسانية كافة، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.
وجددت الوزارة تأكيد موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ في نبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله.

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