لقاء حواري للارتقاء بعمل المجالس المحلية في اللاذقية.. ومطالبات بتوسيع الصلاحيات وتعزيز التشاركية مع المجتمع المحلي

تشرين- صفاء إسماعيل:

تحت شعار التشاركية والمسؤولية المجتمعية في تمكين عمل المجالس المحلية، انعقد اليوم اللقاء الحواري حول أداء المجالس المحلية في اللاذقية وسبل الارتقاء بعملها، وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الوحدات الإدارية والنقابات والاتحادات وفعاليات أهلية ومجتمعية وأكاديمية وأعضاء من مجلس المحافظة ومجلس الشعب، وممثلين عن بعض المؤسسات الإعلامية.

محافظ اللاذقية المهندس عامر إسماعيل هلال أكد في كلمة خلال اللقاء نقلتها «تشرين» أن هذا اللقاء يأتي ضمن برنامج وزارة الإدارة المحلية والبيئة لعقد لندوات واللقاءات الحوارية التي تشمل جميع المحافظات بهدف تعزيز التشاركية والمسؤولية المجتمعية وتمكين عمل المجالس المحلية، مشيراً إلى أنه خلال اللقاء تم عرض الأفكار والمقترحات التي من شأنها تطوير عمل المجالس المحلية وتعزيز علاقتها بمجتمعاتها من خلال التشاركية مع جميع قطاعات المجتمع.

كما شدد هلال على ضرورة قيام المجالس المحلية الدور بممارسة صلاحياتها التي منحها إياها قانون الإدارة المحلية، لافتاً إلى أهمية دور الإعلام في تعزيز الممارسات الإيجابية وتشجيع المجتمع المحلي وجميع الفعاليات في المجتمع للتشبيك مع الوحدات الإدارية ودعم الجهود الحكومية لتنمية المجتمع.

بالتوازي، طالب عدد من المشاركين في اللقاء الحواري، بتعديل بعض مواد قانون الإدارة المحلية بما يضمن تفعيل عمل المجالس المحلية في وحداتها الإدارية وإيجاد مشاريع تنموية طويلة الأمد تعود بالإيرادات للوحدات الإدارية التابعة لها، بالإضافة للمطالبة بإشراك المجتمع المحلي بصناعة القرار في مجالس الوحدات الإدارية لتلبية طموحات أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتوسيع الصلاحيات ونقلها من الوزارات إلى الإدارة المحلية ضمن الخطة الوطنية اللامركزية وفق قانون الإدارة المحلية.

كما طالبوا بتأهيل العاملين في المجالس المحلية والمنتخبين لأداء المهمات المنوطة بهم، وذلك حتى يكونوا على دراية تامة بأهمية عملهم والصلاحيات الممنوحة لهم وآلية ممارستها بالشكل الأمثل، مشددين على ضرورة التشاركية بين المجالس المحلية والمجتمع المحلي بكافة شرائحه وقطاعاته، لتعزيز دور المجالس المحلية في مجتمعاتها.

وفي تصريح لـ«تشرين» أكد رئيس مجلس المحافظة المهندس تيسير حبيب أن اللقاء كان فرصة للحوار البناء وتبادل الأراء لتحسين الواقع الخدمي والمعيشي في المحافظة، وتحديد نقاط القوة والضعف للنهوض بعمل مجالس الإدارة المحلية، بهدف تمكين عمل المجالس ودعمها لتحقيق التنمية المستدامة، ناهيك عن تسليط الضوء على أهمية ترسيخ التشاركية وتوسيع القاعدة الشعبية في اتخاذ القرار لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين الواقع الخدمي بشكل عام.

ولفت حبيب إلى أن أهم المطالبات من المشاركين تمحورت حول إشراك المجتمع المحلي في صنع القرار في مجالس الإدارة المحلية، وتعزيز مشاركة الشباب في وضع الخطط والإنجاز لتمكين عمل المجالس المحلية والارتقاء بالواقع.