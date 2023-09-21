آخر الأخبارأهم الأخبارسياسة

الرئيس الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد يبدأان زيارتهما إلى جمهورية الصين الشعبية

بدأ السيد الرئيس بشار الأسد والسيدة الأولى أسماء الأسد زيارة إلى جمهورية الصين الشعبية.

وأقيمت مراسم استقبال رسمية في مطار خانجو الدولي، حيث كان في استقبال الرئيس الأسد والسيدة الأولى وزير التجارة وانغ وينتاو، ونائب رئيس المجلس الاستشاري في مقاطعة تشجيانغ جونغ شي وي، والسفير الصيني بدمشق وعقيلته.

وعلى طرفي السجادة الحمراء اصطف حرس الشرف وخلفهم مجموعة كبيرة من الأطفال الصينيين يحملون الأعلام ويغنون الأناشيد الوطنية والتراثية الصينية. كما قدم طفلان باقتي زهور للسيد الرئيس والسيدة الأولى.

قد يعجبك ايضا
آخر الأخبار

الرئيس الأسد في الصين.. الإقليم وأميركا على خط المراقبة والترقب.. لنضبط التوقيت على…

آخر الأخبار

«غلوبال تايمز» الصينية عن زيارة الرئيس الأسد للصين: خطوة لتوسيع اعتراف المنطقة بنهج…

آخر الأخبار

«مودرن دبلوماسي» الأميركي يرى أن زيارة الرئيس الأسد للصين ستعيد التوازن الجيوسياسي في…

آخر الأخبار

“الخارجية الصينية”: زيارة الرئيس الأسد فرصة لدفع العلاقات مع سورية إلى…

آخر الأخبار