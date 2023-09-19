خطوة أولى في مجال التحول الرقمي للواقع التعليمي…

تشرين- أيمن فلحوط:

أوضح مدير المعلوماتية في وزارة التربية المهندس نجيب سلق، أن منصة المناهج التي أطلقتها الوزارة منذ أيام،تجمع كتب التعليم العام والتعليم المهني والتقني وأيضاً كتب منهاج الفئة ب في مكان واحد، ويمكن الدخول إليها من قبل الجميع، سواء داخل الجمهورية العربية السورية أو خارجها، وتساعد أبناءنا الطلبة في الوصول السريع للكتب المدرسية.

ولفت سلق في تصريحه لـ”تشرين” إلى أن المنصة تم تطويرها من قبل المديرية بالتعاون مع كل من مركز تطوير المناهج والمنصة التربوية السورية، مؤكداً أنها ليست بديلاً عن الكتب الورقية التي يتم توزيعها في المدارس، وهي خطوة أولى في مجال التحول الرقمي فيما يتعلق بالواقع التعليمي، وخطوة صغيرة تتبعها عدة خطوات ترتبط بمشروع كبير يتم الإعداد له ضمن الوزارة، لكنه يحتاج إلى إمكانات كبيرة، وأن المنصة الحالية هي في إصدارها الأولي القابل للتعديل والتطوير في المستقبل.

وحرصت وزارة التربية بحسب سلق على تأمين هذه الخدمة للمواطنين، الذين بإمكانهم الاستفادة منها بالطريقة التي تناسبهم، سواءً من خلال التصفّح والاطلاع على الكتب ومراجعتها، أو تحميلها وطباعتها ورقياً، لمن يملك القدرة على ذلك، مشيراً إلى أن الكتب المدرسية أصبحت اليوم متوفرة بين أيدي جميع المواطنين بشكل بسيط وسهل.

مدير المعلوماتية: منصة المناهج التربوية إصدار أولي قابل للتعديل مستقبلاً

ولفت مدير المعلوماتية إلى أن الغاية الأساسية من المنصة، العمل على توفير مكان واحد يساعد الأهالي والطلاب عبره للاطلاع على جميع الكتب المدرسية، وآخر الإصدارات المتعلقة بها، وتصفّحها وفق صيغ رقمية، مع إمكانية تحميلها بصيغ PDF وطباعتها.

وبيّن سلق أن المنصة تحتوي على تبويبة أخرى تعرف بالكتاب التفاعلي الذي يختلف عن صيغ الـ PDF لكونه يتضمن مواد تفاعلية، مثل الفيديوهات والمواد الرقمية المصوّرة، التي لا يمكن تضمينها في الكتب الورقية، فضلاً عن وجود إصدارات أخرى يتم العمل عليها تتضمن إدخالات أكثر تفاعلية من حيث الصوت والصورة.

يذكر أن وزارة التربية أطلقت منصة للمناهج التربوية تتيح الحصول على الكتب المدرسية إلكترونياً لكل من أنظمة التعليم العام والفني والمهني بصيغة رقمية PDF وتفاعلية بإصدارٍ أول، بحيث يتمكن الطلاب والمدرسون وأولياء الأمور، من تحميل الكتب وحفظها على أجهزتهم المحمولة أو الحاسوبية، أو تصفح الكتب على الشبكة مباشرةً من دون الحاجة لتحميلها مع التنويه بأنها تعمل على كافة أنظمة التشغيل.

يمكن الدخول إليها عبر الرابط: http://curricula.moed.gov.sy