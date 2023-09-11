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هدفها النهوض بواقع استثمار تقانات المعلومات والاتصالات.. مذكرة تفاهم بين “السورية للمعلوماتية” ومصرف الإبداع للتمويل الأصغر

تشرين
وقعت الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية مذكرة تفاهم مع شركة مصرف الإبداع للتمويل الأصغر.
وتنص المذكرة على تنظيم التعاون والمشاركة في تقديم الخبرات والتراخيص اللازمة والمقرات والتجهيزات والحفاظ على البيانات، وتقديم خدمات الاتصال بالإنترنت والربط الشبكي والاستضافة الإلكترونية والتدريب والتأهيل والخدمات المصرفية، وتأمين السيولة المادية لإطلاق الأعمال المتفق عليها، بما يحقق الفائدة المطلوبة.
وتسعى المذكرة التي حددت مدتها بخمس سنوات تجدد تلقائياً إلى النهوض بواقع استثمار تقانات المعلومات والاتصالات لدعم تحقيق التحول الرقمي، والاستفادة من خبرات التدريب والتأهيل والخدمات المصرفية المتنوعة واستخدام موارد الطرفين.
رئيس الجمعية المهندس محمد حسان النجار اعتبر أن المذكرة شراكة إستراتيجية حقيقية في إطار مصرفي معلوماتي، يعمل من خلالها الطرفان وفق الإمكانيات المتوافرة عبر التشاركية بالموارد والبنية التحتية لتأمين أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكداً حرص الجمعية على التشبيك مع القطاعين العام والخاص لخدمة مختلف شرائح المجتمع.
بدوره رأى الرئيس التنفيذي لمصرف الإبداع والتمويل الأصغر أديب شرف، أن المذكرة خطوة إستراتيجية على صعيد تكامل الخدمات وتعزيزها من الناحية التقنية، بالنظر إلى الخبرات الكبيرة التي تقدمها الجمعية، والخدمات المالية التي يوفرها المصرف، لتعزيز الشمول المالي بشكل أوسع وأكبر خاصة بالمناطق الريفية التي هي من ضمن اهتمام المصرف.
يذكر أن الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية جمعية غير ربحية تهدف إلى نشر الثقافة المعلوماتية في المجتمع السوري والمساعدة في تشجيع وتنظيم سوق تقانة المعلومات والاتصالات في سورية، أما مصرف الإبداع للتمويل الأصغر فهو شركة سورية غير ربحية تعمل على تقديم خدمات مالية وغير مالية، ونشر ثقافة التمويل الأصغر لمواجهة ظاهرتي البطالة والفقر.

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