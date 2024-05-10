ضبط ١٠ أطنان دقيق تمويني و١٥ طن نشاء فاسد في مستودع بدمشق..!

دمشق- تشرين:

بعد ورود معلومات دقيقة إلى حماية المستهلك بريف دمشق حول وجود كميات كبيرة من الدقيق التمويني في مستودعين لنفس الشخص بمنطقة التل بريف دمشق ومنطقة الزاهرة بدمشق وبمتابعة دقيقة على مدى ٣ أيام من عناصر حماية المستهلك، قامت دوريات حماية المستهلك بتحديد المستودعات ومن ثم الطلب من فرع الامن الجنائي بريف دمشق بمؤوازة دوريات الرقابة.

وحسب بيان لوزارة التجارة الداخلية اليوم فقد تم ضبط مستودع في الزاهرة يحوي ١٤٠ كيس دقيق تمويني وآلة نخل للدقيق ومعدات لتحويل الدقيق إلى مادة النشاء.

وفي نفس السياق، بينت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم، أن فرع الأمن الجنائي في ريف دمشق تمكن من ضبط مركبة نوع (كيا) براد مغلق أثناء تفريغها لمادة الدقيق التمويني المنخول في أحد الأفران الخاصة بمنطقة التل بريف دمشق، بالتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك وضبط ثلاثة أطنان ونصف الطن من مادة الدقيق التمويني داخل الفرن الخاص وإلقاء القبض على المدعوين ( نضال . ا ) و ( هاروت . ا ) و( كمال . ض ) و ( محمد . ص ) وتم إحضارهم لمركز الفرع.

بالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا على مكان المنشأة التي يتم إعادة نخل الدقيق التمويني بداخلها.

وعلى الفور توجهت عدة دوريات من الفرع بإمرة رئيس الفرع إلى منطقة الزاهرة وتم ضبط المنشأة وبداخلها كمية ستة أطنان ونصف الطن من مادة الدقيق التمويني المجهز للنخل تمهيداً لبيعه للأفران الخاصة، وحوالي خمسة عشر طن من مادة النشاء الفاسدة.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك أصولاً، وتمت مصادرة مركبة نوع (كيا) براد مغلقة ومركبتين (ثلاث عجلات) كانت تستخدم لنقل المواد.