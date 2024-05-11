مركز الإغاثة والتنمية يتصدر مشهد الدوري الممتاز بالكاراتيه

دمشق- مرهف هرموش:

اختتمت في صالة مدينة تشرين الرياضية بدمشق فعاليات بطولة الدوري السوري الممتاز للكاراتيه للفئات العمرية تحت 18 عاماً، وفوق 18 عاماً، وتحت 21 عاماً، للذكور والإناث بمشاركة 20 نادياً، وذلك وسط حضور رسمي وشعبي لافت.

ميا: المدربون بناة حقيقيون للاعبين والحكام العصب الرئيسي للبطولات

رئيس الاتحاد العربي السوري للكاراتيه جهاد ميا أشار في تصريح لـ”تشرين” أن هذه البطولة تقام تمهيداً لانتقاء اللاعبين واللاعبات للمنتخب الوطني، وذلك تحضيراً للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية القريبة، حيث من المتوقع أن يشارك منتخبنا الوطني في عدد من الاستحقاقات الرياضية مثل بطولة العرب في ليبيا، وبطولة غرب آسيا التي من المتوقع إقامتها في سلطنة عمان.

وأضاف ميا: إن البطولة كانت ذات مستوى فني جيد وظهر خلالها عدد من الخامات الممتازة التي سيتم العمل على إحضارها إلى معسكر مركزي للوقوف على مستوياتهم وتطوير مقدراتهم على يد مجموعة من خبراتنا الوطنية المميزة تمهيداً للمشاركة في البطولات الخارجية.

وبيّن رئيس اتحاد الكاراتيه أن عدد الحكام الذين شاركوا في البطولة كان 60 حكماً بإشراف لجنة الحكام العليا في الاتحاد، وكان التحكيم شفافاً وتم وفق قواعد الاتحاد الدولي، حيث لم يتم الاعتراض على أي نتيجة ضمن البطولة.

وعن المشاركات الخارجية أكد ميا أن الاتحاد العربي السوري للكاراتيه وضع نصب عينيه المشاركات التي يستطيع أن يحرز خلالها مراكز متقدمة، لذلك اقتصرت مشاركاته على عدد من الاستحقاقات الدولية، لأن المشاركة في البطولات العالمية تحتاج إلى مشاركات خارجية دائمة واحتكاك مع المنتخبات الأخرى، وهذا لا يتوافر حالياً في منتخبنا نظراً للظروف الصعبة التي تمر بها الرياضة السورية بشكل عام والمصاعب المالية التي يعاني منها الاتحاد الرياضي بشكل خاص.

وأشار رئيس الاتحاد العربي السوري للكاراتيه إلى أن الاتحاد يقوم بتنفيذ خطته السنوية بشكل دقيق، حيث تمت إقامة عدة دورات للمدربين في عدد من المحافظات السورية لتأهيل الكوادر لأن المدربين هم بناة اللاعبين، وسيتم العمل قريباً على استقدام مدربين عالميين لإقامة دورات للمدربين للارتقاء بمستواهم. وبعدها ستتم إقامة ورشات عمل في مختلف المحافظات السورية، كما ستتم إقامة دورات تخصصية للحكام، لأنهم العصب الأساسي لأي بطولة وذلك بإشراف لجنة الحكام العليا وبمشاركة خبرات دولية يتم التواصل معها حالياً.

نتائج

وبيّن رئيس اتحاد الكاراتيه أن الترتيب العام للفرق الفائزة في الدوري كانت كالتالي:

فئة -18عاماً: المركز الأول مركز الإغاثة والتنمية، والمركز الثاني نادي نصيب، والمركز الثالث نادي الجيش المركزي

فئة + ١٨ عاماً: المركز الأول نادي الشرطة المركزي، والمركز الثاني نادي الجيش المركزي، والمركز الثالث مركز الإغاثة والتنمية.

فئة -21 عاماً: المركز الأول مركز الإغاثة والتنمية، والمركز الثاني نادي الجيش المركزي، والمركز الثالث نادي جرمانا.