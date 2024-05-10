لماذا تقدّم فريق الجلاء بكتاب اعتراض لاتحاد السلة على فريق الوحدة؟

دمشق- معين الكفيري:

أكد عضو مجلس إدارة نادي الجلاء ومسؤول كرة السلة الكابتن جاك باشاياني في تصريح خاص لـ”تشرين” أن نادي الجلاء قدم كتاباً رسمياً إلى اتحاد كرة السلة يتضمن الاعتراض على مشاركة لاعبي الوحدة كمال جنبلاط وجوي زلعوم كونهما لم يستوفيا الشروط الصادرة عن اتحاد اللعبة.

وأضاف باشاياني: أتوقع أن ينظر اتحاد كرة السلة لاعتراضنا باهتمام لأنه نابع من قلب القانون، ومشاركة جنبلاط وزلعوم غير نظامية ولا قانونية.

وتابع حديثه: نحن نثق باتحاد كرة السلة وأنه سيتجاوب مع كتاب الاعتراض وفق الأنظمة والقوانين، وإذا لم يتجاوب نطالب الاتحاد بالتوضيح كي يعرف الشارع الرياضي الحقيقة من جميع الأطراف.