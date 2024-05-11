إكثار بذار حماة تستعد لاستلام وحصاد الشعير المتعاقد عليه مع المزارعين.. والدلائل تشير إلى إنتاج جيد

حماة- محمد فرحة:

بدأت المؤسسة العامة لإكثار البذار، عبر فروعها في المحافظات، استعدادها لحصاد واستلام محصول الشعير المتعاقد عليه مع المزارعين، والذي تأمل أن يفي ويعطي الحاجة الفعلية المطلوبة.

وفي التفاصيل، أوضح مدير المؤسسة المهندس عثمان دعيمس لـ”تشرين”، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة من تهيئة الغرابيل والمستودعات قبل أسبوع من الآن تمهيداً واستعداداً لحصاد الشعير المزروع في مناطق الاستقرار الأولى والثانية.

مضيفاً: إن ما يجري حصاده الآن مزروع في مناطق الاستقرار الثالثة والرابعة، وهذا خارج اهتماماتنا التسويقية، إذ ينحصر التسويق بإنتاج المزارعين المتعاقدين حصراً.

وأشار إلى أن المتغيرات المناخية هذا العام أسهمت بشكل كبير في إنتاج الشعير كما هو متوقع، إذ لم تنقصه الأمطار كما جرى في السنوات السابقة.

من جانبه، بيّن مدير زراعة حماة المهندس أشرف باكير أن مزارعي الشعير بدؤوا عمليات الحصاد في منطقتي السلمية والحمرا وريفهما، وهي في مناطق الاستقرار الثالثة والرابعة، مقدّراً أن يصل الإنتاج إلى حدود ١١٢ ألف طن، وهو رقم لم يسبق منذ سنوات تحقيقه في المساحات البعلية الشرقية.

عدد من مزارعي منطقة الحمرا، ومنهم يوسف الخالد، أوضحوا لـ”تشرين”، أن الشعير هذا العام أفضل من سابقه. مضيفين: إن لم تكن أسعاره جيدة جداً فلن نبيعه لمؤسسة الأعلاف وندعها تربح من “ورائنا” ونحن الزارعون له.

ولفتوا إلى أن مؤسسة الأعلاف دائماً ما كانت تسعى أن تشتري منهم برخص وتبيعه كمادة علفية ضمن مقننها بأسعار مرتفعة جداً كما يحدث هذه الأيام.

بالمختصر المفيد: مزارعو الشعير بانتظار تسعيرة المنتج، والتي يجب أن تكون مناسبة للزارعين لكيلا يدخل التجار على الخط ويشتروا المادة ومن ثم يبيعونها للأعلاف.