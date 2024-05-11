الوحدة يستقبل الجلاء في الدور نصف النهائي من دوري كرة السلة للمحترفين 

تشرين- معين الكفيري:

يلتقي فريق الوحدة حامل اللقب مع ضيفه الجلاء اليوم السبت في صالة الفيحاء الرياضة بدمشق عند الساعة السابعة مساء في أولى مباريات الدور نصف النهائي من دوري كرة السلة للمحترفين بلقاء قمة يجمع الفريقين، ويتجدد اللقاء بين الفريقين يوم الثلاثاء القادم بصالة الفيحاء، على أن يحل الوحدة ضيفاً على الجلاء أيضاً في مباراتين بحلب، وفي حال تعادلا بنسب الفوز والخسارة سيلجأ الفريقان إلى مباراة فاصلة خامسة في صالة الفيحاء الرياضة بدمشق.

وكان فريق الوحدة قد تأهل إلى هذا الدور بعد أن تصدر الدوري المنتظم ولم يشارك في مباريات “الفاينال 6” حسب نظام الدوري، في حين تأهل الجلاء إلى هذا الدور بعد أن تجاوز الجيش في الدور ربع النهائي بثلاثة انتصارات مقابل انتصار واحد.