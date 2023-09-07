نقطة البداية من حلب …تشكيل مجموعات لاستقطاب العمالة المنتجة …وزيرة التنمية الادارية: نظام المراتب الوظيفية أنجز و٦٠ جهة جهزت نظام الحوافز  

تشرين- مصطفى رستم:

مهارات العاملين بالدولة وسلم الأجور وترهل العمالة وقضايا الإصلاح الإداري مدار نقاش موسع بين وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف مع اللجان الفرعية لنظام الحوافر في مدينة حلب وذلك في فندق الشيراتون، حيث تطرقت ورشة العمل التي حضرها مدراء وأساتذة من جامعة حلب والمحافظ حسين دياب وأمين فرع حزب البعث العربي الاشتراكي أحمد منصور إلى أهمية نظام التقييم، وهنا لفتت وزيرة التنمية الإدارية إلى ضرورة الاهتمام بالسلوك الوظيفي مع التطرق إلى التنظيم المؤسساتي وميزاته.

وأشارت الوزيرة شفاف إلى ضرورة الإصلاح الإداري ومقاربة قانون العاملين وملاحظة الإيجابيات به والثغرات وانعكاساته على الموارد البشرية، مع أهمية وضع نظام إدارة وموارد بشرية محدث وأنظمة خاصة بالقطاع والأفكار الجديدة.

وبينت الوزيرة شفاف أن النقاش والحوار لا يتركز في العاصمة دمشق فقط، إذا يعمل على تشكيل مجموعات تفكير ايجابية وإيجاد طرق لاستقطاب العمالة، بالتالي ستكون حلب نقطة البداية، مشيرا إلى الانتهاء من مجموعة من القضايا منها نظام المراتب الوظيفية.

وفيما يخص نظام الحوافز أكدت الوزيرة سفاف إلى أن ٦٠جهة عامة أتمت عملها، وبعضها الآخر شارف على الانتهاء، متمنية الإسراع بتطبيق نظام الحوافز، مشيرة إلى توجه الحكومة نحو العمالة الإنتاجية و الشرائح وربطها بالعلاوات.

في هذا السياق كانت الوزيرة سفاف صباح اليوم قد افتتحت النافذة الواحدة لخدمات العاملين في الدولة التابعة لمركز خدمة الموارد البشرية ضمن مجمع التدريب المهني في ميسلون، وذلك بحضور محافظ حلب حسين دياب وأمين فرع الحزب أحمد منصور .

وأكدت أن المركز الجديد يقدم الخدمات للعاملين في الدولة بمحافظة حلب والمتعلقة بالتقاعد والنقل وإنهاء العقد وغيرها من الخدمات، بما يختصر الوقت والجهد والتكلفة على المواطنين الذين كانوا يضطرون للسفر إلى دمشق لإنجاز معاملاتهم، وذلك من خلال الربط الإلكتروني بين المحافظات لإنجاز المعاملات الكترونياً ، موضحة أن الجديد بمحافظة حلب هو افتتاح أول مركز تدريبي للعاملين في الدولة لاستهداف القيادات الإدارية بالمؤسسات الحكومية، سواء ذات الطبيعة الصناعية أو الخدمي، حيث سيتم تفعيل المركز في القريب العاجل، من خلال استقطاب المدربين بالمحافظة لتدريب الكوادر المستهدفة، وهي تجربة سيتم تعميمها إلى باقي المحافظات .

بدورها تحدثت مديرة النافذة الواحدة بحلب فاطمة جديد عن الخدمات التي يتم تقديمها والمتعلقة بتصديق البطاقة الذاتية للعاملين وترقين القيد والنقل والندب، وسواها من الخدمات الوظيفية التي يحتاجها العامل، دون تكبد عناء السفر إلى دمشق .

من جانبه بين مدير مركز خدمة الموارد البشرية بوزارة التنمية الإدارية محمد صباغ أن افتتاح النافذة الواحدة في حلب يأتي ضمن خطة الوزارة لافتتاح مراكز في جميع المحافظات السورية لتبسيط الاجراءات وتقديم الخدمات المطلوبة للعاملين ، موضحاً أنه تم افتتاح مثل هذه المراكز في طرطوس وحمص وحماه والحسكة وقريباً في اللاذقية .

وكانت اللجنة المركزية للحوافز والعلاوات التشجيعية والمكافآت، قد أقرت خلال اجتماع امس برئاسة وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف أنظمة التحفيز الوظيفي للعاملين في عدة جهات تابعة لوزارة الصناعة.

ت صهيب عمراية