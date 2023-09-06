ضبط 10 أطنان كونسروة فاسدة و 2 طن دقيق أبيض بـ«السوس» في ريف دمشق

تشرين:

ضبطت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في ريف دمشق معملاً لصناعة الكونسروة في عربين، بمخالفة حيازة كمية 10 أطنان من مربى التين ودبس البندورة ونشاء الذرة والأصبغة، وجميعها فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

كما ضبطت طنين من أكياس الدقيق الأبيض تحتوي حشرات حية (سوس) ضمن معمل لصناعة الشيبس في صحنايا بقصد استخدامها في التصنيع، إضافة إلى ضبط 500 كغ دقيق تمويني محملة بسيارة معدة للإتجار في منطقة عربين.

وبينت وزارة التجارة أنه تم تنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين وحجز المواد المخالفة لحين البت بها من القضاء المختص وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 2021.