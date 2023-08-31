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قواتنا المسلحة تستهدف بضربات جوية مقرات التنظيمات الإرهابية في ريفي حماة وإدلب

نفذت وحدات من الجيش  العربي السوري بالتعاون مع الطيران الحربي الروسي ضربات جوية وصاروخية على مقرات التنظيمات الإرهابية في ريفي حماة وادلب، وتمكنت من تدمير ما فيها من أسلحة وعتاد وذخيرة، إضافة إلى مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين.
وقالت وزارة الدفاع خلال بيان في صفحتها على موقع فيسبوك: رداً على الاعتداءات التي قامت بها التنظيمات الإرهابية خلال الأيام الماضية على مواقع قواتنا المسلحة العاملة في ريفي حماة وإدلب، وبعد عمليات رصد ومتابعة دقيقة لتحركات التنظيمات الإرهابية في المنطقة المذكورة نفذت وحدات من قواتنا المسلحة بالتعاون مع الطيران الحربي الروسي الصديق ضربات جوية وصاروخية على مقرات التنظيمات الإرهابية وتمكنت من تدمير تلك المقرات بما فيها من أسلحة وعتاد وذخيرة، وتدمير راجمة صواريخ، إضافة إلى مقتل وإصابة عشرات الإرهابيين.
وأشارت الوزارة إلى أنه  عرف من الإرهابيين القتلى عبد الرحمن عياش أبو أسامة ــ جمال الدين أبو وسوف ــ أسامة العطار أبو نور ــ صبحي شيخ الحارة ــ محمود موسى أبو طه.

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