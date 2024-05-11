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المركزي يعقد اجتماعاً لتوضيح وتعريف المتطلبات الواجب توافرها لدى القطاع المصرفي لتواكب تنفيذ برنامج التحوّل الرقمي

دمشق- تشرين:
عقد حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور محمد عصام هزيمة اليوم اجتماعاً مع مديري المصارف العاملة في سورية والمختصين بالدفع الإلكتروني وتقانة المعلومات، وذلك بهدف البدء بتوضيح وتعريف المتطلبات الواجب توافرها لدى القطاع المصرفي لتواكب خطة تنفيذ برنامج التحول الرقمي الذي يعمل المركزي على تنفيذه وكسب الوقت بهذا الشأن.
وتناول الاجتماع ربط أنظمة التسويات وتقاص الشيكات والدفع الإلكتروني مع المصارف العاملة، وما يتم إنجازه بهدف إصلاح وتطوير البنية الوطنية للدفع الإلكتروني وفقاً للمعايير العالمية، من خلال الاستفادة من التجارب والممارسات الفضلى لدى المصارف المركزية، والتي تعتبر نواة مستقبلية لربط المصارف العاملة مع شبكات الدفع العالمية، بما يتيح تسهيل التعاملات التجارية وتوسيع رقعة استخدام التبادل التجاري من خلال الدخول لسوق الدفع الإلكتروني العالمي في ظل الأطر القانونية الملائمة.
وأشار المركزي في بيان له إلى أن هذا الاجتماع يأتي انطلاقاً من توجهات الحكومة وتبنيها استراتيجية التحول الرقمي في سورية، والجهود المبذولة من المصرف المركزي لتنفيذ هذه الاستراتيجية في إطار الدور المنوط به، وذلك على صعيد إصدار العديد من القرارات التي ساهمت بتطوير أدوات الدفع الإلكتروني، وتعزيز ونشر ثقافة الدفع الإلكتروني ضمن مختلف الفعاليات
الاقتصادية والحيوية ومختلف شرائح المجتمع، والارتقاء بالنظام المصرفي والبنية المصرفية التي يعمل عليها وصولاً لتحقيق الشمول المالي وانعكاساته الإيجابية على ضبط سعر الصرف، ومواكبة تسارع الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي وفق مقتضيات المصلحة العامة.

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