يستمر سبعة أيام.. القاضي مراد: تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب يبدأ من اليوم التالي لنشر مرسوم تحديد موعد الانتخابات في الجريدة الرسمية

دمشق- تشرين

أكد رئيس اللجنة القضائية العليا للانتخابات جهاد مراد أن تقديم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الشعب من الراغبين بالترشح للدور التشريعي الرابع يبدأ من اليوم التالي من نشر مرسوم تحديد موعد الانتخابات في الجريدة الرسمية ويستمر سبعة أيام .

وأشار مراد في تصريح لـ “تشرين” إلى أن مرسوم تحديد يوم الإثنين الموافق الـ 15 من شهر تموز من العام الجاري موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع راعى المواعيد القانونية والدستورية المنصوص عليها في قانون الانتخابات العامة والدستور، الذي تنص المادة (64) منه على تحديد موعد الانتخابات خلال مدة 60 يوماً تسبق تاريخ انتهاء ولاية المجلس القائم.

وبين القاضي مراد أن اللجنة القضائية العليا للانتخابات سوف تعمل على تشكيل اللجان القضائية الفرعية ولجان الترشيح في المحافظات لتكون جاهزة لاستقبال طلبات الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الشعب، التي تبدأ من اليوم التالي لنشر مرسوم تحديد موعد الانتخابات في الجريدة الرسميةـ ويستمر التقديم لمدة 7 أيام.

وأوضح مراد أنه يتوجب على طالب الترشح لعضوية مجلس الشعب التقدم بطلب رسمي إلى لجنة الترشيح مرفق بكل الوثائق المطلوبة، ويشترط في المرشح أن يكون عربياً سورياً منذ عشر سنوات على الأقل بتاريخ تقديم الطلب ومتماً الخامسة والعشرين من عمره بتاريخ 1-1-2024، وأن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية، و ألا يكون محروماً من حق الانتخاب، ويجيد القراءة والكتابة، وألا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بحكم مبرم ولم يرد اعتباره بحكم القانون، وأن يكون ناخباً في الدائرة الانتخابية التي يرغب بترشيح نفسه عنها، كما يقدم المرشح وثيقة تثبت انتماءه للقطاع الذي يرغب ترشيحه عنه.

وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم رقم (99) لعام 2024 القاضي بتحديد يوم الإثنين الموافق لـ 15-7-2024 موعداً لانتخاب أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الرابع.

كما حدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب المخصص لكل من قطاع العمال والفلاحين وقطاع باقي فئات الشعب في الدوائر الانتخابية.