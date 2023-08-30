برعاية الرئيس الأسد… تكريم المتفوقين من أبناء الشهداء

برعاية السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة أقامت مديرية شؤون الشهداء والجرحى والمفقودين بالتعاون مع الإدارة السياسية حفلاً تكريمياً في دار الأسد للثقافة والفنون للطلبة المتفوقين في شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة لعام 2023، وناب عن السيد الرئيس في رعاية الحفل العماد علي محمود عباس نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة- وزير الدفاع.

بدأ الحفل بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الأبرار، ثم عزف النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية.

وألقى العماد عباس ممثل راعي الاحتفال كلمةً نقل فيها تهاني السيد الرئيس للطلبة المتفوقين وتمنياته القلبية لهم بدوام الصحة والنجاح والتفوق.

وأشار العماد عباس إلى أن هذا التكريم يحمل معاني ودلالات كبيرة لكونه يأتي تقديراً لأهمية التحصيل العلمي، ويعبر عن أصالة هذا الجيل وانتمائه، لافتاً إلى أن العلم والتفوق هما الوجه الآخر للبطولات والتضحيات التي سطرها شهداؤنا الأبرار.

ودعا العماد عباس في كلمته الطلبة المتفوقين إلى مواصلة الجد والمثابرة ومواكبة أحدث ما توصلت إليه العلوم انطلاقاً من أن العلم وامتلاك أدوات الإبداع يشكلان الأساس الأقوى في بناء الوطن وازدهاره.

وجرى خلال الحفل تكريم الطلبة المتفوقين وتوزيع الشهادات، ثم قدمت مجموعة من طالبات مدارس بنات الشهداء فقرة فنية فلكلورية.

كما تضمن الاحتفال فقرات غنائية قدمها كورال مدارس أبناء وبنات الشهداء.