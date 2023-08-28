وزير التجارة الداخلية يفتتح مهرجان لتسويق القرطاسية بمجمع الأمويين في دمشق

تشرين:

افتتح وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي في مجمع الأمويين بدمشق مهرجان لتسويق القرطاسية بالتعاون مع محافظة دمشق وغرفتي تجارة وصناعة دمشق، بحضور محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي وأمين فرع الحزب حسام السمان وعدد من أعضاء مجلس الشعب وغرف التجارة والصناعة.

واطلع الوزير على توفر المستلزمات المدرسية كافة لجميع المراحل الدراسية بأسعار مناسبة وبجودة عالية.

وبيَّن الوزير أن السورية للتجارة تسعى جاهدةً لتوفير تشكيلة واسعة من القرطاسية والألبسة والحقائب المدرسية قبيل افتتاح العام الدراسي بهدف تخفيف الأعباء عن الأسر بالحد الممكن والقدر المستطاع، وضبط الأسعار في الأسواق الموازية من خلال توفير تلك المواد بأسعار أقل من السوق المحلية بشكل ملحوظ.

وأكد علي أن السورية للتجارة في كافة المحافظات تسعى لتوفير المواد على اختلاف أنواعها في صالاتها بأسعار منافسة ضمن الإمكانات المتاحة وخاصة في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي تمر على بلدنا.

ودعا الوزير الفعاليات التجارية والصناعية لممارسة دورهم ومسؤوليتهم الاجتماعية والوطنية لتخفيف الأعباء المادية والعمل على تخفيض أسعار سلعهم ومنتجاتهم حيث يؤدي ذلك إلى زيادة مبيعاتهم والترويج لمنتجاتهم وإتاحة الفرصة أمام المواطن لشراء جميع حاجياته.

بدوره أشار محافظ دمشق المهندس محمد طارق كريشاتي إلى أن المهرجان فرصة مهمة ليحصل المواطن على جميع مستلزمات القرطاسية بجودة وأسعار تنافسية منوها بما تقدمه المؤسسة السورية للتجارة من مواد وسلع تلبي احتياجات المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة جراء الحصار والإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سورية.