قوات الاحتلال الأمريكي تواصل دعم قواعدها في الجزيرة السورية

أدخل الاحتلال الأمريكي اليوم رتلاً محملاً بمواد ومعدات لوجيستية وألقت إحدى طائراته العسكرية 3 حاويات بالمظلات داخل قاعدتها في الشدادي جنوب الحسكة لدعم قواته في الجزيرة السورية.

وذكرت مراسلة سانا من القامشلي نقلاً عن مصادر محلية من قرية السويدية في ريف اليعربية أن 33 آلية بينها شاحنات وبرادات وناقلات تحمل معدات عسكرية ومواد لوجيستية إضافة إلى صهاريج نفط توجهت إلى مدينة رميلان في منطقة المالكية شرق مدينة القامشلي بنحو 68 كم.

ونقل مراسل سانا عن مصادر أهلية بأن طائرة تابعة لقوات الاحتلال الأمريكي ألقت 3 حاويات عبر مظلات فوق قاعدتها بمدينة الشدادي قبل أن تتجه إلى حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

وبحسب المصادر تضمنت الحاويات مواد لوجيستية وأسلحة خفيفة وذخيرة ومواد معقمة ومياها للشرب مخصصة لجنود الاحتلال الأمريكي في القاعدة.