هيئة تقانة المعلومات تعلن عن ورشة خاصة لمسابقة البرمجيات الأربعاء القادم

دمشق- تشرين:

أعلنت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات عن إقامة ورشة عمل خاصة بمسابقة البرمجيات المعلن عنها مسبقاً، وذلك يوم الأربعاء المقبل في مبنى كلية الهندسة المعلوماتية بجامعة دمشق.

وأوضحت الهيئة عبر صفحتها على الفيسبوك اليوم أن المسابقة تأتي في إطار التوجه لتشجيع الصناعات البرمجية في سورية، حيث تعتبر من المسابقات الشبابية الهادفة لتشجيع الابتكار التكنولوجي وتعزيزه في بيئة تنافسية تضم طلاب وخريجي الجامعات والمعاهد التقانية ومكافأة المبادرات الرائدة وتسليط الضوء عليها والمشاركة في نشر ثقافة التميز والإبداع، حيث يقدم

المتسابق من خلالها مشروعاً برمجياً متكاملاً بمجالات التحول الرقمي والتطبيقات، وتحصل المشاريع العشرة الرائدة على جوائز إضافة إلى شهادة تميز صادرة عن الهيئة.

وكانت الهيئة الوطنية لخدمات تقانة المعلومات أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي بدء استلام طلبات الراغبين بالمشاركة في المسابقة حتى الـ26 من أيار الجاري باختصاصات هندسة المعلوماتية وتكنولوجيا المعلومات وهندسة الاتصالات والحواسيب والمعهد التقاني للحاسوب وكل الاختصاصات المماثلة، ويمكن للمتسابق تسجيل طلب مشاركة لمشروع واحد فقط ويشترط ألا يقل عمر المشارك عن 20 سنة وألا يزيد على 30 سنة لغاية تقديم الطلب.

وتتضمن الأوراق المطلوبة للاشتراك بالمسابقة “وثيقة تثبت الاختصاص- صورة عن الهوية الشخصية – وثيقة المشروع – نسخة إلكترونية عن المشروع” وتقدم هذه الأوراق إلى ديوان الهيئة الكائنة مقابل مجمع صحارى أو عن طريق البريد الإلكتروني.