القبض على شخصين يخلطان الذهب بالنحاس لبيعه في الأسواق المحلية والخارجية..!

دمشق- تشرين:

تمكن فرع الأمن الجنائي بدمشق من إلقاء القبض على المدعوين (طوني ، ز) و(فؤاد ، ش) في محلة (القصاع) على متن مركبة خاصة نوع (هونداي) وضبط بحوزتهما كمية كبيرة من المصاغ الذهبي الممهور بخاتم مزور.

وحسب بيان لوزارة الداخلية اليوم، فقد تم ذلك نتيجة البحث والمتابعة والمراقبة المستمرة للمشبوهين وأرباب السوابق وبعد التحري وجمع المعلومات.

وقد تبين بعد إجراء الخبرة اللازمة على الذهب أنه مزور، وأنه مصنوع من مادة النحاس، كما عثر بحوزتهما على عدة أختام مزورة ومبالغ مالية بالليرة السورية والدولار الأمريكي، وبالتحقيق معهما اعترفا بإقدامهما على خلط الذهب بمادة كبيرة من النحاس، ومهره بأختام مزورة مشابهة لأختام جمعية الصاغة وبيعه داخل وخارج القطر على أنه من الذهب الخالص، وفق بيانات وأختام مزورة بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين، وبتدقيق وضعهما تبين أنهما من أصحاب السوابق الجرمية في بيع الذهب المسروق والمزور.

وختمت الداخلية بأن الأبحاث مستمرة عن المتوارين حتى إلقاء القبض عليهم، وسيتم تقديم المقبوض عليهما إلى القضاء المختص.