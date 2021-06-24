العدوان السعودي يرتكب 162 خرقاً في الحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 162 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان قولها: إن الخروقات المسجلة شملت استحداث تحصينات قتالية في الفازة والجبلية و32 خرقاً بقصف مدفعي و105 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.

وأشارت الغرفة إلى رصد ست غارات لطيران تجسسي على الفازة وتحليق 19 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 وحيس والفازة والدريهمي والجبلية.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

سانا