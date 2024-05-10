الجمعية العامة تعتمد بالأغلبية قراراً يؤكد حق فلسطين بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بالأغلبية قراراً يؤكد حق دولة فلسطين بالحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، ويوصي مجلس الأمن بإعادة النظر بهذه المسألة إيجابياً.

وصوتت لصالح مشروع القرار 143 دولة، وعارضته 8 دول وكيان الاحتلال الإسرائيلي، فيما امتنعت 25 عن التصويت.

وينص القرار على أن دولة فلسطين مؤهلة لعضوية الأمم المتحدة وفقاً للمادة الرابعة من الميثاق، ومن ثم ينبغي قبولها في عضوية الأمم المتحدة، وبناء على ذلك يوصي القرار مجلس الأمن بإعادة النظر في هذه المسألة بشكل إيجابي، في ضوء هذا القرار وفي ضوء توصية محكمة العدل الدولية الصادرة في الـ 28 من أيار 1948 وبما يتفق تماماً مع المادة الرابعة من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد القرار التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك الحق في إقامة دولة فلسطين المستقلة، ودعا القرار المجتمع الدولي إلى بذل جهود متجددة ومنسقة تهدف إلى التوصل دون تأخير إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 وإلى تسوية عادلة ودائمة للقضية الفلسطينية وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334، وطلب من الأمين العام اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ هذا القرار.