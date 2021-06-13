حفل فني في قلعة حلب بمناسبة فوز الدكتور بشار الأسد بالإنتخابات الرئاسية

اختتم مهرجان المحبة والوفاء الذي تقيمه وزارة السياحة بالتعاون مع محافظة حلب احتفالاً بفوز الدكتور بشار الأسد في الانتخابات الرئاسية فعالياته مساء اليوم بحفل فني للمطرب شادي جميل على مدرج قلعة حلب.

وتضمن الحفل مجموعة من الأغاني والقدود الحلبية الأصيلة والأغاني الوطنية بحضور جماهيري واسع لأبناء المدينة ومحبي الطرب الأصيل.

وأوضح المطرب شادي جميل في تصريح لمراسل «سانا» أن عنوان المهرجان هو المحبة والوفاء وقال ” الوفا لمن وفا وهو السيد الرئيس بشار الأسد الذي قال حلب في عيوني واليوم أهالي حلب يردون الوفاء ابتهاجاً وفرحاً بفوز قائد الوطن بالانتخابات الرئاسية”.

وأضاف أنه يشعر بالفرح حينما يقف على مدرج قلعة حلب ويغني لأهالي المدينة مؤكداً أهمية هذا الصرح الذي حمته وصانته دماء شهداء الجيش العربي السوري.

نائب رئيس المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حلب أحمد ياسين قال: إن الأفراح تعم اليوم كل أرجاء الوطن ومنها حلب حيث يعبر أهالي المدينة عن ابتهاجهم بالنصر الذي حققته سورية من خلال الاستحقاق الرئاسي وفوز الرئيس الأسد بالانتخابات الرئاسية وهو دليل قاطع على محبة ووفاء أبناء الشعب السوري لمن حمى الوطن وذاد عن حياضه.

وأوضحت نائلة شحود مديرة السياحة بحلب أن إقامة المهرجان تأتي ضمن خطة وزارة السياحة لعودة الفرح لأهالي حلب الذين صمدوا وحققوا النصر على الإرهاب ورسالة للعالم بأن سورية ستبقى بلد السلام وستقف بوجه كل متآمر يريد النيل من سيادتها واستقلالها وعنوان محبة وتعبيرا عن التفاف أبناء الشعب السوري حول الجيش والقيادة الشجاعة للرئيس الأسد.

حضر المهرجان المهندس نضال ماشفج معاون وزير السياحة وطلال خضير رئيس اتحاد غرف السياحة السورية وحشد من الفعاليات الاجتماعية والفنية وأبناء المدينة.