ستولتنبرغ: التقارب الصيني ـ الروسي يهدد الـ “ناتو”

اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” ينس ستولتنبرغ أن التقارب السياسي والعسكري بين روسيا والصين يمثل تهديداً للحلف.

وقال ستولتنبرغ في مقابلة مع صحيفة “لا ريبوبليكا” الايطالية: تبني روسيا والصين منذ بعض الوقت تعاوناً مكثفاً يتزايد باطراد على الصعيدين السياسي والعسكري أنه بعد جديد وسلسلة تحديات تواجه الناتو وينجم عن ذلك مخاطر جديدة.

وأشار إلى أن موسكو وبكين تنسقان مواقفهما بشكل متزايد في القرارات المتخذة في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة وتنفذان كذلك تدريبات عسكرية مشتركة وتقومان بتجارب مشتركة تتعلق برحلات جوية لمسافات طويلة مع الطائرات المقاتلة وتقودان عمليات بحرية كما تجريان تبادلا مكثفا للخبرات في مجال أنظمة التسلح ومراقبة الانترنت.

سانا